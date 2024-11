L’incidente alla rotonda di viale Tricesimo.

Incidente questa notte a Udine in Viale Tricesimo. E’ accaduto poco dopo le 4 e 30 all’altezza della rotatoria Lidl dove un’auto a divelto i segnali stradali e ha terminato la sua corsa contro la recinzione del Condominio Gabbiano, provocando diversi danni. Questo episodio, l’ultimo di una lunga serie, riporta al centro del dibattito il tema della sicurezza stradale in una delle arterie cittadine più critiche.

Un problema di velocità e segnaletica.

Secondo il Movimento del Cittadino FVG, rappresentato dal segretario regionale Dino Durì, la causa principale di tali incidenti è la velocità eccessiva con cui i veicoli percorrono la strada, specialmente in prossimità delle rotatorie, come quella in questione. Già nel 2022 e nuovamente nel 2023, il Movimento aveva formalmente chiesto all’amministrazione comunale – coinvolgendo i responsabili del Servizio Viabilità, il Corpo di Polizia Locale e l’Assessorato ai Lavori Pubblici – di intervenire con un potenziamento della segnaletica stradale, soprattutto tramite l’installazione di segnaletica luminosa a LED e pannelli a messaggio variabile.

Nonostante le segnalazioni e le richieste, finora non sono state adottate misure significative per migliorare la sicurezza nella zona. “Il problema è evidente: l’illuminazione e la segnaletica inadeguata non riescono a prevenire incidenti come questi,” ha dichiarato Durì. “È necessario un intervento urgente per garantire una maggiore sicurezza, considerando che una segnaletica moderna e adeguata può ridurre drasticamente il rischio di incidenti.”