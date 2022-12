Tanti turisti a Sappada per l’accensione della torcia di Eyof Fvg

L’accensione della torcia di Eyof a Sappada.

Sappada ha accolto nel miglior modo possibile l’arrivo della fiamma, iconico simbolo di pace e dei valori sportivi della XVI Edizione Sport invernali, su neve e ghiaccio, di EYOF2023 FVG. Martedì 27 dicembre, in una Piazza Palù piena di turisti, si è svolta la suggestiva cerimonia di accensione del braciere con l’ultimo tedoforo, Mattia Piller Hoffer. Il sappadino, medaglia d’argento nella 7,5 km sprint di biathlon ai giochi EYOF 2022 a Vuokatti in Finlandia, è arrivato accompagnato dai giovani atleti dello Sci Club Sappada e dell’ASD Camosci e insieme ai campioni olimpici Pietro Piller Cottrer e Silvio Fauner.

Per il sindaco Manuele Piller Hoffer i giochi olimpici giovanili europei sono la ciliegina sulla torta di un calendario ricco di appuntamenti. Abbiamo iniziato la stagione invernale molto bene con tanti turisti e vacanzieri. Fra meno di un mese daremo il miglior benvenuto alle centinaia di atleti che gareggeranno nelle gare di sci di fondo sui nostri tracciati e impianti, pronti e ammodernati grazie al supporto della regione Friuli Venezia Giulia.

Il presidente di EYOF2023, Maurizio Dunnhofer ha espresso la sua soddisfazione nel vedere, anche a Sappada, tanti giovani tesserati delle gloriose società sportive locali riempire Piazza Palù assieme a dirigenti, tecnici e semplici appassionati degli sport invernali.

Per l’assessore allo sport di Forni Avoltri, Manuele Ferrari, EYOF2023 sarà un’opportunità per migliorare la sinergia tra le due località e promuovere al meglio l’intera area. A Sappada il fondo e a Piani di Luzza il biathlon, due discipline nordiche che porteranno anche tanto pubblico.

Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio del Friuli Venezia Giulia, ha ricordato gli importanti investimenti fatti dall’amministrazione regionale in tutte le località coinvolte, inclusa Sappada. Il Festival Olimpico della Gioventù Europea sarà una vetrina internazionale per tutto il nostro territorio, dal mare alle montagne. Abbiamo impianti e strutture di alto livello e, poter ospitare un evento così grande e importante come questo, conferma che il lavoro che stiamo facendo è apprezzato anche in ottica futura per un ulteriore sviluppo turistico della località turistiche montane del Friuli Venezia Giulia.

Il viaggio della Torcia, metafora dei valori olimpici e simbolo di quella capacità di riunire, nel nome dello sport, persone di differenti Nazioni, culture, lingue e tradizioni, continua. La prossima tappa sarà Tarvisio, venerdì 30 dicembre. L’appuntamento è in piazza Unità, alle ore 17:30.