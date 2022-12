Morto per un infarto sulla pista di Piancavallo, fissata l’autopsia

Dai primi esami il 44enne sarebbe morto per un infarto.

Sarà L’autopsia, fissata per il 3 gennaio a stabilire con esattezza la causa della morte del 44enne trovato senza vita nel pomeriggio di martedì 27 dicembre sulla pista Tremol 2 a Piancavallo. Secondo i primi riscontri effettuati sul corpo l’uomo sarebbe morto a causa di un infarto.

Il 44enne cinese, rappresentate di commercio in provincia di Pisa, che indossava il casco e le protezioni, è stato trovato a terra con lo snowboard intorno alle 15. Nonostante i tentativi di rianimarlo l’uomo non ce l’ha fatta ed è stato possibile solamente constatarne il decesso.

E’ stato difficile anche risalire all’identità del 44enne: lo snowboarder infatti non aveva i documenti con sé e solo dopo aver trovato le chiavi dell’auto i carabinieri hanno potuto capire chi era per mettersi in contatto con i familiari.