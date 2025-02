Il Gruppo Folkloristico Holzhockar compie 50 anni.

Sarà un 2025 di festa a Sappada/Plodn. Lo sarà, in particolare, per il Gruppo Folkloristico Holzhockar che, proprio nel 2025, compie 50 anni.

La prima data da ricordare è quella di giovedì 6 febbraio. “I Taglialegna”, questa la traduzione letterale del nome Holzhockar dal dialetto sappadino, in un lontano Giovedì Grasso del 1975, era un 6 febbraio, sfilavano per la prima volta in paese. Nasceva così, quasi per caso e per pura goliardia da parte di un gruppo di amici, quello che negli anni è diventato un punto di riferimento per la località dolomitica, un autentico e variopinto biglietto da visita per Sappada, grazie alle tante trasferte ed esibizioni effettuate in giro per il mondo.

Il destino vuole che la stessa data, cinquant’anni dopo, cada nuovamente di giovedì: ecco quindi l’idea da parte dei componenti di oggi di rivivere le stesse emozioni, percorrendo nel tardo pomeriggio le varie Borgate di Sappada, con l’allegria che da sempre contraddistingue il gruppo, le sue danze e le sue musiche.

In dieci lustri di storia, centinaia sono state le persone che hanno fatto parte della compagine, chi per periodi più lunghi e chi anche solo per breve tempo. In ogni caso, a Sappada, si dice che “Holzhockar si rimane per sempre”. La sfilata del 6 febbraio è la prima iniziativa di un anno che sarà denso di impegni e anniversari.

Un 2025 ricco di appuntamenti.

Nel 2025, oltre al 50esimo di fondazione, le cui celebrazioni si concluderanno ufficialmente ad ottobre con una grande festa in compagnia di ballerini, ex ballerini e le rappresentanze di vari gruppi folkloristici del Triveneto che nei decenni di storia hanno percorso un pezzo di strada a fianco degli Holzhockar, vedrà i Taglialegna impegnati anche nella 25esima edizione del Festival internazionale del Folklore in programma il 2 agosto, e nella 10esima edizione della Plodar Fest, la grande festa in stile Oktoberfest, dal 13 al 17 agosto.

Si tratta di due appuntamenti ormai consolidati nel calendario degli eventi di Sappada ed organizzati in toto dai componenti del gruppo Holzhockar e dai tanti volontari e sostenitori che negli anni si sono resi disponibili nel supporto operativo a manifestazioni di tale portata. Non mancheranno poi le sfilate, così come le tradizionali Serate dell’Ospite che allietano l’estate sappadina.

Un orgoglio per tutte le persone che hanno fatto parte di questa lunga storia.

«I 50 anni di un sodalizio sono un traguardo importante e costituiscono un orgoglio per tutte le persone che hanno fatto parte di questa lunga storia – sottolinea il presidente del Gruppo folk Holzhockar, Andrea Polencic – . Questo mezzo secolo è stato caratterizzato da tante soddisfazioni e gioia, ma anche da tanto impegno e periodi in cui è stato necessario ‘rimboccarsi le maniche‘ e andare avanti nonostante le avversità. Il Gruppo Holzhockar ha dato modo a molti giovani di crescere con principi sani, voglia di stare insieme e divertirsi, ma anche di creare una famiglia. Il compito degli attuali componenti è quello di portare avanti con passione questo importante bagaglio culturale ereditato da chi ci ha preceduto, anche in ricordo di chi ci ha lasciato in questi anni, con la stessa intensità e gli stessi principi che ci caratterizzano, per raggiungere sempre nuovi traguardi”.

“Un ringraziamento va ai presidenti ed ai direttivi che sono stati parte attiva in questi cinquant’anni – dice ancora Polencic – ai componenti del gruppo, a tutti coloro che ci aiutano nelle nostre attività, ai numerosi volontari che sono la nostra forza, alle autorità che ci sostengono e alle amministrazioni comunali che si sono susseguite in questi anni credendo profondamente nel gruppo e in ciò che rappresenta”.