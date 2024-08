A Sappada il concerto di 150 giovani bandisti da tutta la regione

150 giovani bandisti in concerto a Sappada.

Si svolgerà venerdì 30 agosto a Sappada, alle 18, sulle pendici del Col dei Mughi, il concerto che conclude il 19° Campus MusicaInsieme organizzato dall’Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (Anbima) del Friuli Venezia Giulia: 150 giovani musicisti provenienti da 35 bande distribuite nelle quattro province del Friuli Venezia Giulia si esibiranno alla vigilia della conclusione della settimana del laboratorio musicale svoltosi a Piani di Luzza.

Sotto la guida di docenti professionisti e del Maestro Marco Somadossi i ragazzi, tutti tra gli 11 e i 23 anni, hanno potuto perfezionare le tecniche di suono d’insieme, esplorando nuovi repertori e brani musicali di crescente complessità. “Il nostro campus è un’occasione per costruire legami forti, basati sulla condivisione, l’inclusività e l’integrazione, valori che sono al centro di questa iniziativa” ha riferito il presidente di Anbima Fvg Pasquale Moro.

Il punto culminante del campus sta nel concerto finale, che quest’anno si sdoppia e sarà di scena il 30 agosto alle 18 a Sappada di fronte alla Baita Pista Nera e il giorno successivo, alle 20.45, nella suggestiva cornice di Campo Patriarca Elia a Grado.

“Questi concerti non saranno solo un momento di esibizione, ma anche un’occasione per condividere con il pubblico il frutto di una settimana di intenso lavoro e passione” spiega Moro. A rendere ancora più speciali i due eventi musicali sarà la partecipazione straordinaria di due artisti di talento: Flavia Quass, voce solista, e Federico Trufelli, tromba solista, che con la loro bravura arricchiranno le esibizioni dei giovani musicisti.

Il tema centrale del campus e delle due esibizioni – spiegano gli organizzatori – è rappresentato dai sogni, che animano la vita e danno il coraggio di raggiungere traguardi impensabili e di credere con passione nei propri progetti. “Proprio come il Campus MusicaInsieme che, giunto alla sua XIX edizione, ha saputo crescere, evolversi e trasformarsi alimentando le “fiamme di sogni” di migliaia di giovani musicisti. Anno dopo anno, il campus musicale di Anbima FVG – racconta Moro – si è rivelato una fucina di talenti, un luogo in cui musica e sogni si intrecciano in un abbraccio indissolubile e questo grazie alla sapiente collaborazione del Maestro Marco Somadossi, che oltre a curare il progetto ha scritto degli arrangiamenti ad hoc per questa occasione”.

Il programma dei concerti a partecipazione gratuita prevede musiche originali per orchestra di fiati e percussioni, insieme a vibranti arrangiamenti di brani pop di artisti come Simone Cristicchi, Max Gazzé, Antonella Ruggiero, Francesco Gabbani, La Rappresentante di Lista e molti altri.