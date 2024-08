A Maniago torna l’appuntamento con Coltello in festa.

Coltello in festa compie vent’anni e torna ad affollare le strade e le piazze di Maniago. L’appuntamento con la nuova edizione della kermesse internazionale più attesa e coinvolgente dedicata al mondo delle lame è infatti in programma nella cittadina friulana sabato 14 e domenica 15 settembre 2024 e vedrà protagonisti i produttori locali – che di generazione in generazione hanno contribuito a diffondere la fama dell’arte fabbrile maniaghese nel mondo – ma soprattutto tutti coloro che desiderano scoprire la storia e le tradizioni del territorio.

Coltello in festa è l’evento che celebra – con ampia partecipazione di un pubblico di appassionati proveniente dall’Italia ma anche dall’estero – la secolare tradizione fabbrile di Maniago. Un’attività iniziata grazie alla presenza dei corsi d’acqua che disegnano e delimitano il territorio maniaghese a est e a ovest: proprio la derivazione di una roggia dal torrente Colvera segnò infatti l’avvio, nel 1453, di questa specificità produttiva mettendo in moto i magli dei primi battiferri sorti lungo il suo corso. Ancora oggi, il canale affianca i moderni stabilimenti dove si continuano a forgiare oggetti taglienti – coltelli, forbici, cavatappi, utensili per l’agricoltura, ma anche strumenti chirurgici ed estetici – destinati ai mercati di tutto il mondo.

La mostra mercato e gli eventi.

Coltello in festa 2024 nasce nel segno della continuità – focus della manifestazione saranno in particolare la grande mostra mercato con 23 produttori presenti provenienti dall’Italia e dall’estero, la sezione dedicata alle lame d’autore con 19 espositori e le dimostrazioni di affilatura e forgiatura – ma non mancheranno anche le novità: a cominciare dall’inaugurazione con un guest star che sarà rivelato a breve. Ospiti speciali e protagonisti del mondo maniaghese delle lame si avvicenderanno fra gli stand e il truck “Io sono Friuli Venezia Giulia” messo a disposizione degli organizzatori da Promoturismo FVG, che sarà collocato nella centralissima piazza Italia.

Ci saranno poi svariate possibilità di scoprire o ri-scoprire l’affascinante mondo delle lame in ogni possibile declinazione: dagli utensili per la cucina – coltelli, cavatappi e altri attrezzi da lavoro da utilizzare sia fra le pareti domestiche che nelle cucine stellate regno dei grandi chef – alle armi sportive, a quelle espressamente pensate per fiction e cinema fino agli strumenti principe per barbieri e parrucchiere come forbici e rasoi. E poi ancora visite guidate alla scoperta delle aziende produttrici del maniaghese, esposizioni a tema, attività per adulti e bambini, sfide divertenti e tanta musica: insomma, una festa davvero per tutti.

Il museo.

Immancabile, durante il week end di festa, una visita al Museo dell’Arte Fabbrile e delle Coltellerie di Maniago in cui si possono ripercorrere la storia, l’evoluzione tecnologica, l’ingegno e la manualità dei coltellinai maniaghesi e le mille declinazioni del verbo tagliare, dalla cucina al collezionismo, dall’agricoltura al tempo libero, dal cinema di Hollywood alle forbici. Il Museo durante Coltello in festa osserverà il seguente orario continuato: ore 10.00-19.00.

Tutte le iniziative di Coltello in festa 2024 sono organizzate dall’Associazione Lis Aganis – Ecomuseo delle Dolomiti Friulane APS e dalla Pro Loco Maniago APS, con la regia e il contributo del Comune di Maniago.