Quattro aziende cercano personale in Friuli: come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro in Friuli.

Un’occasione, per i giovani, di trovare lavoro in Friuli: il 13 marzo, a Villa Dora a San Giorgio di Nogaro si terrà un nuovo Recruiting Day Young che vedrà la partecipazione di quattro importanti realtà aziendali.

L’iniziativa, organizzata dalla Regione, che gode del supporto del Comune di San Giorgio di Nogaro e dell’Informagiovani, è rivolta esclusivamente ai giovani e offre loro l’opportunità di

svolgere colloqui di lavoro direttamente con quattro imprese particolarmente attente ad assumere un organico di donne e uomini con meno di 35 anni: Anima Vera, la Famiglia Mattiussi, il Gruppo Zanutta e Rete ferroviaria italiana.

Le aziende coinvolte.

Anima Vera, azienda leader nell’animazione turistica di qualità progetta e realizza eventi per strutture turistiche, città e imprese. Nata più di 35 anni fa dall’esperienza dei suoi due soci Antonio Alfieri e Maurizio Zamboni oggi è in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato.

La famiglia Mattiussi è una realtà storica con 60 anni di storia a conduzione familiare che opera nel settore alberghiero e della ristorazione ed è presente nella Bassa Friulana con diverse realtà sia ad Aquileia sia a Villa Vicentina.

Zanutta nasce nel 1952 a Carlino, in provincia di Udine, ed oggi è uno dei più grandi gruppi del settore edilizia e casa del Nordest. Dal 2020 ha aumentato il suo raggio d’azione acquisendo aziende del nord ovest dell’Italia ed oggi è presente con più di 50 punti vendita in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia e Piemonte e oltre 1.000 dipendenti.

Rete Ferroviaria Italiana è la società per azioni che gestisce l’infrastruttura ferroviaria nazionale con 16.800 km di rete ferroviaria di cui oltre 1.000 ad alta velocità e ha al suo interno 27.000 dipendenti specializzati.

Come funziona il recruiting day young.

La formula del Recruiting Day Young prevede che ogni candidato abbia a disposizione venti minuti per incontrare tutte e quattro le aziende con un colloquio di cinque minuti ciascuno cadenzato da un orologio a tempo, una sorta di allenamento per i ragazzi ad essere efficaci nel presentarsi ad un colloquio, facendo leva, in pochissimo tempo, sui propri punti di forza, competenze e attitudini.

I candidati che vogliono partecipare devono iscriversi entro lunedì 10 marzo attraverso la piattaforma online accessibile dalla pagina eventi del sito istituzionale della Regione, cliccando sulla sezione dedicata appositamente al Recruiting Day Young (ibit.ly/aZ0MZ). Per tutti i giovani che si iscriveranno ci sarà la possibilità di partecipare lunedì 10 marzo nella sala riunioni dell’Edificio Liberty di Villa Dora, al primo piano, a un incontro preparatorio dove verranno date tutte le istruzioni su come sostenere il colloquio al meglio. Una volta chiuse le iscrizioni, nei giorni precedenti l’evento, i candidati riceveranno una email con l’orario di convocazione ai

colloqui.

“Le iniziative che avvicinano i giovani al lavoro, come questa – ha detto l’assessore regionale, Alessia Rosolen -, sono importanti strumenti per garantire a coloro che si affacciano per le prime volte al mondo del lavoro di presentarsi e farsi conoscere dalle aziende attraverso un rapporto diretto, oltre che fondamentali e ulteriori occasioni per collegare istituzioni, enti locali e imprese nel favorire l’incrocio tra domande e offerta d’impiego”.