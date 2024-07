Gustosa Sappada: tra menù a tema, degustazioni e una mostra mercato

Sono stati annunciati i numeri della nuova edizione di Gustosa Sappada, il festival della gastronomia di montagna in programma dal 13 al 21 luglio prossimi a Sappada e Forni Avoltri: 9 i giorni della manifestazione; 20 i ristoranti, rifugi e botteghe alimentari che proporranno piatti e menù sul tema della sostenibilità alimentare; 4.000 le portate e menù completi dedicati all’eventoche si stima verranno serviti nel corso del festival; 40 gli espositori che nei due week end del 13/14 e 20/21 parteciperanno alla mostra mercato artigianale lungo la pista ciclo pedonale che costeggia il fiume Piave; 2 gli chef che nel truck di PromoTurismoFvg ,in sinergia con Despar Nord, si esibiranno in ricercati piatti che il pubblico potrà degustare; 160 i posti disponibili (su prenotazione) per accomodarsi a tavola all’interno del truck nelle due giornate del 13 e 14 e assaggiare quanto gli chef elaboreranno nei due show cooking; 10 le aziende regionali che presenteranno i loro prodotti agro alimentari a marchio IoSonoFvg; 2 le associazioni di Sappada presenti alla mostra mercato con altrettanti chioschi gastronomici.

“Sono numeri importanti che rispecchiano il grande lavoro organizzativo che il Consorzio Sappada Dolomiti Turismo ha condotto negli ultimi mesi in stretta collaborazione con PromoTurismoFvg, con l’assessorato al turismo di Sappada e con gli operatori del territorio – riferisce il direttore del consorzio turistico Monica Bertarelli – Gustosa Sappada è diventato negli anni un brand riconosciuto a livello nazionale e sono migliaia i turisti che ci raggiungono in occasione del festival, a testimoniare ancora una volta il valore della nostra ristorazione e l’appeal della cucina tradizionale proposta ad alti livelli nella nostra località.”

L’evento, che è realizzato con il sostegno di PrimaCassa FVG e di Despar Nord, riconferma dunque il format che prevede lo svolgimento della manifestazione sia nei ristoranti, nei rifugi e nelle botteghe alimentari dal 13 al 21 luglio, che all’aperto, nel meraviglioso contesto naturalistico di Sappada, con la mostra mercato di prodotti artigianali del settore agro alimentare e artistico nei due fine settimana del 13/14 e 20/21 luglio. Sono attesi 40 espositori provenienti da tutta la regione, che daranno ampia visibilità alle eccellenze gastronomiche regionali: si potranno infatti assaggiare e acquistare la Gubana della Nonna, il Dolce di Aquileia, la Cipolla di Cavasso, il formaggio della Malga Tuglia, le tisane preparate con erbe officinali di Sappada dell’Azienda agricola Olbe, l’olio evo del Consorzio Produttori del FVG, il miele dell’Apicoltura Pura di Lauco e molto altro. Gustosa Sappada, in questa sua quarta edizione, porterà nella località montana anche il grande camion attrezzato di Sapori del Friuli Venezia Giulia, il tour della regione e dei suoi sapori interpretati da chef d’eccezione.

Sappada accoglierà la seconda tappa del tour. Sabato e domenica all’interno del truck (camion attrezzato) si svolgeranno gli show cooking e la degustazione dei prelibati piatti che i due rinomati chef Stefano Basello e Luca Sacilotto prepareranno dal vivo. La quota di partecipazione per il pubblico che volesse prendere parte a uno dei 4 appuntamenti in programma (11.30 e 18.00 di entrambe le giornate) è di 10 euro e ci si può iscrivere al link https://www.despar.it/it/sapori-fvg/. Info sulla manifestazione su www.sappadadolomiti.com