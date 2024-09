Torna SappaMukki, la festa che segna la fine dell’estate: le mucche rientrano dall’alpeggio

Il rito del rientro dall’alpeggio: la festa del SappaMukki.

C’è molta attesa a Sappada per Sappamukki, la tradizionale festa del rientro delle mucche dall’alpeggio in programma domenica 22 settembre a cura dell’associazione Camosci. La manifestazione, che giunge alla sua 15° edizione, quest’anno si lega ad un altro grande evento in programma il giorno prima, sabato 21: “Suonare allegramente – Vrelich Aufmochen” il primo raduno di bande a Sappada organizzato dalla locale associazione Plodar Plechmusich.

Il week di festeggiamenti prenderà dunque il via sabato 21 alle 17 con la sfilata delle bande dal Ponte Muhlbach fino al tendone allestito in località Eibn, nei pressi dell’area Camper, dove sarà attivo un servizio ristoro. Alle 20 inizierà l’esibizione delle bande ospiti (Artegna, Ovaro, Paularo e Arnoldstein) e di quella locale.

Il giorno successivo, domenica 22, alle 10.30 è prevista la partenza della sfilata delle mucche e dei figuranti in abito tradizionale sempre dal ponte Muhlbach, lungo il centro di Sappada per arrivare in località Eibn. Dopo tre mesi di alpeggio, le mucche daranno spettacolo con un vero e proprio défilé, agghindate e impreziosite con fiori e campanacci.

Alle 11 ci sarà l’apertura sia del chiosco con i piatti tipici del territorio che della mostra mercato di prodotti artigianali. Alle 11.30 è previsto l’arrivo della sfilata con musica dal vivo dei Rujni Muzikanti. “Sarà una festa corale per la nostra località – dichiara il presidente dell’associazione Camosci Massimo Casciaro – con turisti che arriveranno da tutto il Friuli Venezia Giulia e dal Veneto per un appuntamento imperdibile, come ha testimoniato la presenza di più di 5000 persone nella passata edizione”.