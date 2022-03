Il distributore di Vencò ha finito il gasolio.

Molti automobilisti nell’ultimo periodo, a causa del caro carburanti, hanno preferito ai distributori italiani i più economici distributori oltreconfine. Forse anche troppo, verrebbe da dire, dal momento che oggi il benzinaio sloveno situato vicino alla città di Vencò, uno dei più trafficati di questi ultimi tempi, si è visto costretto a rimandare indietro molte macchine.

Il motivo? Era finito il gasolio. L’affluenza di automobilisti in questo punto vendita, nell’ultimo periodo, è stata superiore alla media, e oggi si è ritrovato a non poter più soddisfare l’enorme richiesta di diesel. Certamente, per i moltissimi una notizia che ha lasciato l’amaro in bocca.

Le rassicurazioni del distributore.

Dal distributore sloveno, comunque, rassicurano, dicendo che forse già domani pomeriggio il gasolio potrebbe tornare disponibile. Ma intanto per la giornata di oggi molti turisti del pieno hanno riscoperto improvvisamente che le pompe di benzina esistono anche in Friuli.

