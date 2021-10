In bus gratis la domenica e senza prenotazione per andare a Capodistria

Il bus da Trieste a Capodistria.

Ogni domenica fino al 24 luglio 2022 si può prendere gratis il bus da Trieste a Capodistria, andata e ritorno, per tre volte al giorno. Questo è il progetto Fortis, al quale prendono parte il Comune di Capodistria, la direzione centrale infrastrutture e territorio del Friuli Venezia Giulia e Unioncamere Veneto. Per prendere parte alle corse dei bus non è necessaria la prenotazione.

Il progetto Fortis, iniziato a marzo dello scorso anno, si concluderà il 28 febbraio del prossimo anno. L’obiettivo principale è di promuovere soluzioni alternative e innovative, a favore di una mobilità sostenibile ed efficiente. Tramite questo programma si vuole anche incentivare l’uso dei servizi di trasporto pubblico transfrontaliero.

Gli orari.

Da Trieste le partenze saranno alla stazione centrale degli autobus in tre fasce orarie della domenica: alle 10.30 con arrivo alle 11.10, alle 14.30 con arrivo alle 15.10 e alle 20 con arrivo per le 20.40. Lungo i tre tragitti c’è anche una fermata intermedia a Scoffie, alle 10.55, alle 14.55 e l’ultima alle 20.25.

Il bus partirà dalla stazione delle corriere di Capodistria alle 9, alle 13 e alle 16. A Trieste l’arrivo è previsto alle 9.40, alle 13.40 e alle 16.40. Anche in questo caso, per tutte le tre corse, è stata programmata la fermata intermedia a Scoffie, per le 9.15, le 13.15 e le 16.15.

Le regole per i viaggiatori.

Per coloro che prenderanno il bus ci sono però delle regole da rispettare: avere più di 15 anni ed essere in possesso del Pct, il Green pass europeo. Inoltre, durante il viaggio è obbligatorio indossare la mascherina, disinfettare le mani e mantenere le distanze di sicurezza.

(Visited 97 times, 97 visits today)