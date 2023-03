Auto si schianta contro un furgone e si cappotta, ferita una donna

Incidente a Spilimbergo, auto contro furgone.

A Spilimbergo, in via delle Colline, sullo svincolo con via San Daniele del Friuli, lungo la direttrice per Provesano, nella mattinata di oggi, sabato 4, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una auto e un furgone.

Nello scontro la macchina si è cappottata e la conducente, una donna, è rimasta ferita. È riuscita a uscire autonomamente dall’abitacolo della vettura ed è stata soccorsa dall’equipaggio dell’ambulanza proveniente da Spilimbergo, poi trasportata all’ospedale di Pordenone con ferite non gravi. Il conducente del furgone ha rifiutato il trasporto in nosocomio.

Sul posto, per ricostruire la dinamica dello scontro, anche i carabinieri della Compagnia di Spilimbergo e i vigili del fuoco, che hanno operato in piena sinergia con il personale sanitario.