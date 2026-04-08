Addio a Denis Bertoia, storico capitano e direttore sportivo della Spal Cordovado

Lutto nel mondo del calcio friulano per la scomparsa di Denis Bertoia, 51anni, storico capitano e direttore Spotivo della Spal Cordovado. La sua scomparsa rappresenta una perdita profonda, non solo dal punto di vista sportivo ma anche umano.

Una vita in giallorosso

Centrocampista di grande carisma, Denis Bertoia è stato a lungo il capitano della Spal Cordovado, diventando negli anni una vera e propria bandiera del club. Il suo percorso calcistico lo ha portato anche fuori regione, con un’esperienza in Veneto alla Julia Sagittaria, oltre a cinque stagioni al Sesto Bagnarola, dove ha ricoperto anche il ruolo di allenatore per due annate. Una carriera lunga e intensa, sempre vissuta con passione e spirito di squadra.

Appesi gli scarpini al chiodo, Bertoia ha continuato a mettere il calcio al centro della propria vita. Con il presidente Emanuele Bravo ha assunto il ruolo di direttore sportivo, incarico svolto con dedizione sia alla Spal Cordovado.

Una figura di riferimento anche fuori dal rettangolo di gioco, capace di trasmettere valori e costruire rapporti autentici grazie alla sua schiettezza e lealtà, qualità che lo hanno reso particolarmente stimato da compagni, dirigenti e tifosi.

Il messaggio di cordoglio della Spal Cordovado.

La Spal Cordovado, che ha voluto ricordarlo con un messaggio carico di affetto: “Con immenso dolore apprendiamo della scomparsa di Denis Bertoia, figura indimenticabile della nostra società. Giocatore, capitano, dirigente appassionato e, soprattutto, grande amico: Denis ha rappresentato per tutti noi un esempio di dedizione, lealtà e amore per questi colori. Il suo contributo, dentro e fuori dal campo, resterà per sempre parte della nostra storia. In questo momento così difficile ci stringiamo con affetto alla sua famiglia e ai suoi cari. Il tuo ricordo vivrà sempre nei nostri cuori. Grazie di tutto, Denis”.