Reana del Rojale, in arrivo 780mila euro contro il rischio idraulico

È stato inaugurato l’ampliamento della struttura della Protezione civile di Reana del Rojale, un intervento che si affianca a nuove risorse regionali destinate alla sicurezza del territorio e alla prevenzione del rischio idraulico. In occasione della visita istituzionale, l’assessore regionale alla Protezione civile Riccardo Riccardi ha ufficializzato lo stanziamento di 780mila euro a favore del Comune, sottolineando il valore strategico degli interventi e il ruolo fondamentale dei volontari nel garantire un presidio operativo insostituibile.

L’inaugurazione.

La visita dell’assessore è stata anche l’occasione per inaugurare il completamento del secondo lotto di lavori presso il polo logistico comunale, progettato dallo studio Land Sistemi e realizzato dalla ditta Bemoter. L’intervento ha riguardato l’ampliamento del magazzino per i mezzi della squadra locale e la modifica della viabilità di accesso al centro di raccolta.



L’investimento complessivo è stato di 293mila euro, di cui 90mila coperti da contributo regionale e 203mila con fondi comunali. Un ulteriore finanziamento regionale di 170mila euro ha consentito l’avvio del terzo lotto di lavori di manutenzione e miglioramento del centro di raccolta.



“Inaugurazioni come quelle di oggi infondono fiducia: anche i momenti difficili che stiamo attraversando dovranno essere superati. Siamo tutti impegnati per questo risultato e voglio ribadirlo soprattutto ai volontari di questa grande organizzazione che è la Protezione civile, che garantiscono un presidio insostituibile. Proprio per confermare con atti concreti l’importanza di continuare ad andare avanti e la centralità della prevenzione, consegno oggi al sindaco un decreto, appena firmato, che mette a disposizione 780mila euro per interventi di mitigazione del rischio idraulico a tutela della pubblica incolumità. La rapidità con cui sono stati realizzati i lavori di ampliamento della struttura del Gruppo comunale, che inauguriamo oggi, consentirà di portare a termine anche queste opere nel minor tempo possibile”.

Gli interventi di messa in sicurezza.

Sono due le aree maggiormente interessate dagli interventi: la prima a nord, nella frazione di Remugnano, dove la griglia di captazione e la condotta fognaria risultano gravemente insufficienti a smaltire le precipitazioni intense; la seconda a ovest del rilevato ferroviario.



Le acque provenienti dal bacino della prima area, esteso su circa 21 ettari prevalentemente agricoli, defluiscono lungo le vie Battaglione Julia, Brigata Osoppo e del Municipio, riversandosi nell’abitato di Remugnano e causando interruzioni della viabilità, allagamenti dei sottopassi ferroviari e degli edifici adiacenti. Tra questi figurano il plesso scolastico, il centro sportivo, la sede comunale, oltre a numerose abitazioni e attività commerciali.



Gli interventi prevedono la realizzazione di fossati di laminazione e infiltrazione, un bacino di laminazione in corrispondenza del sottopasso ferroviario e la posa di nuove condotte di collegamento, per evitare che le acque meteoriche invadano il centro abitato e le attività produttive. Secondo il cronoprogramma, la progettazione esecutiva sarà completata entro il 2026, con l’avvio dei cantieri previsto per aprile 2027.



Come sottolineato dal sindaco, tutti questi interventi testimoniano la volontà dell’Amministrazione di migliorare il servizio di conferimento dei rifiuti e di potenziare ulteriormente l’operatività della squadra manutentiva e del gruppo comunale di Protezione civile in un’ottica di prevenzione e tutela ambientale.

Le dichiarazioni sul caso Preone.

Riccardi, alla presenza del sindaco Anna Zossi, dell’assessore comunale Tiziano Cautero, del direttore della Protezione civile Amedeo Aristei e di numerosi rappresentanti istituzionali, ha ribadito l’impegno della Regione nella fase delicata successiva alla sentenza che ha riguardato il sindaco di Preone Andrea Martinis e il coordinatore di Protezione civile Renato Valent, ritenuti responsabili di omicidio colposo per la morte del volontario Giuseppe De Paoli, avvenuta il 29 luglio 2023.



“Dobbiamo comprendere le ragioni che hanno portato a quelle decisioni e intervenire con norme che chiariscano aspetti che ritenevamo ormai superati. Guardiamo quindi con fiducia a queste occasioni – ha osservato – che confermano la necessità di proseguire nel lavoro comune con volontari, sindaci e coordinatori. Lo faremo insieme ai parlamentari già da venerdì, nell’incontro convocato con il governatore Fedriga, affinché la nuova norma in itinere possa mettere in sicurezza un sistema insostituibile, proprio nel cinquantesimo anno dal terremoto, anche in ricordo di chi non c’è più e di quella classe dirigente che ha trasformato questa terra in un modello”.