La partita dell’Apu Udine a Trapani nel campionato di Legadue.

L’Apu Old Wild West Udine domina sul campo di Trapani e vince per 88 a 73 una partita senza storia fin dai primi minuti e centra la decima vittoria consecutiva in campionato. Nonostante l’assenza di Brandon Walters, causa febbre, Udine parte subito a razzo portandosi sul 12 a 2 per poi guadagnare ben diciotto punti di vantaggio ad inizio secondo quarto sul 30 a 12. I siciliani sostanzialmente non riescono mai ad entrare in partita e ad andare sotto la doppia cifra di svantaggio. Coach Boniciolli può gestire e ruotare tutti i suoi uomini senza correre alcun rischio. Ottime le risposte fornite da un sempre più ritrovato Federico Mussini, autore di 16 punti con 4 su 5 da tre, il solito ottimo contributo di Alessandro Cappelletti da 15 punti e 6 assist, doppia cifra anche per il capitano Michele Antonutti con 11 punti.

Le parole di coach Boniciolli a fine partita: “Trapani è una squadra pericolosa allenata da un giovane allenatore molto concreto che ci ha posto dei compiti tattici molto difficili. C’erano un insieme di motivi che ci potevano rendere la partita complicata e non parlo dell’odissea che abbiamo dovuto subire ieri per arrivare a Trapani rimanendo in aeroporto dalle cinque di pomeriggio all’una di notte, prima di partire arrivando in hotel alle 5 di mattina. La squadra però è stata molto brava giocando momenti di alta qualità offensiva. Siamo contenti di questa vittoria e ci apprestiamo a giocare una grande partita contro Cantù, spero col palazzetto pieno. Voglio invitare gli udinesi a venire perchè ne abbiamo bisogno e sarebbe bello avere il loro sostegno“.

Molto contento il presidente Alessandro Pedone per la prestazione della sua squadra: “Faccio i miei più sinceri complimenti alla squadra per la prestazione di questa sera. Un guasto all’aereo ci ha costretti a raggiungere la Sicilia solamente alle 4 di stamane e nonostante questo abbiamo giocato una grande pallacanestro, partendo dalla nostra difesa granitica, ormai sempre più un marchio di fabbrica. Voglio fare i complimenti a Federico Mussini che, dopo un grave infortunio, ha lavorato giorno dopo giorno per farsi trovare pronto, dimostrando il suo grande attaccamento alla squadra e alla maglia della città. Siamo alla vigilia di una sfida cruciale contro Cantù per confermare il primo posto in classifica: speriamo di recuperare un febbricitante Walters per quella che sarà la partita più attesa dell’anno, finalmente davanti ad un Carnera al completo con il 100% di capienza ed un sold out tanto desiderato dal sottoscritto e da tutto il team”.

Giovedì sera alle ore 20 al PalaCarnera ci sarà il tanto atteso big match contro Cantù che insegue Udine a quattro punti di distanza in classifica.

