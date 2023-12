La partita dell’Apu Udine nel campionato di Legadue di pallacanestro

L’Apu Old Wild West Udine centra la quarta vittoria consecutiva battendo 82 a 61 la Sella Cento. I friulani vincono così la nona partita su nove al PalaCarnera, vero e proprio fortino inespugnabile come dimostrato dai numeri: 84 punti di media in queste nove vittorie con un margine di 16 punti sugli avversari. La sola Rimini un mese fa è riuscita a perdere di soli cinque punti nel palazzetto udinese, tutte le altre squadre hanno dovuto subire passivi superiori alla doppia cifra.

La partita contro Cento dura , come spesso capita, un quarto. Gli emiliani partono bene contro un Apu un po’ distratta e scentrata: 10-3 in avvio per gli ospiti. Sono le triple di Clark e Caroti a svegliare i friulani che cambiano subito marcia e chiudono i primi dieci minuti sopra di cinque (21-16). Nel secondo quarto i ragazzi di coach Vertemati alzano il ritmo e toccano la doppia cifra di vantaggio con un bel canestro di Gaspardo. All’intervallo il tabellone segnapunti si ferma sul 42-33 per i padroni di casa. Nella ripresa la partita si spacca completamente con Cento che fatica terribilmente a trovare il canestro mentre Udine gioca ai suoi livelli trascinata da un ottimo Monaldi ed un eccellente Clark. La partita è in ghiaccio all’ultimo mini-intervallo (62-41) e gli ultimi dieci minuti servono solo per le statistiche. Top scorer per Udine Diego Monaldi a quota 19 con 5 su 10 da tre, 16 punti di Jason Clark, in doppia cifra anche Iris Ikangi con 12.

A fine partita coach Adriano Vertemati si gode la prestazione dei suoi: “Siamo contenti di aver mantenuto l’imbattibilità casalinga, ritengo Cento una squadra con un potenziale da prime cinque. Stasera abbiamo gestito la situazione fisica di Caroti che ieri aveva 38 di febbre, ma oggi voleva esserci. Devo dire che siamo stati bravi ed abbiamo avuto un terzo quarto difensivo incredibile. Ora riposiamoci e prepariamoci ad un mese di gennaio con tre scontri diretti importantissimi”

Contento per la vittoria anche un importante Irisi Ikangi, autore di 12 punti: “Siamo partiti un po’ male soprattutto in attacco, ma poi abbiamo aumentato il ritmo in difesa e ci siamo sciolti in attacco. Noi siamo una squadra forte perchè ognuno di noi conosce il suo ruolo, io per esempio devo difendere e dare energia, questo ho fatto stasera e per questo sono contento. Ora abbiamo una grandissima partita a Bologna e io sono fiducioso, siamo pronti. Non abbiamo niente in meno di altre squadre”. Estremamente soddisfatto il presidente Alessandro Pedone: “Al Carnera non si passa. Dopo la straripante vittoria di sabato scorso a Cividale, ci siamo presentati davanti al nostro pubblico, anche questa sera numerosissimo, determinati e concentrati per aggiungere l’ennesimo mattoncino a questo campionato che ci sta regalando grandi emozioni. Faccio i miei più sinceri complimenti alla squadra per la qualità di gioco mostrata e ad Adriano Vertemati, sempre più leader di questo gruppo.Nella prossima sfida faremo visita alla Fortitudo consci dei nostri mezzi, senza timori e con la voglia di stupire ancora e soprattutto di divertirci divertendo. Di questa squadra non si può non innamorarsi. Auguri a tutti i tifosi friulani un fine anno sereno e un 2024 ricco di grandi soddisfazioni sportive: forza Udine!”

Per l’Apu Udine, che aggancia per una sera il duo Bologna-Forlì in testa, arrivano ora gli esami di maturità: il 6 gennaio il big match sul campo della prima in classifica Fortitudo Bologna e il 12 gennaio il derby contro Trieste.