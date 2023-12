Gli appuntamenti del fine settimana in Friuli Venezia Giulia.

Cosa fare in questo weekend di Capodanno in Friuli Venezia Giulia, qui potrete trovare alcuni appuntamenti per questo scoppiettante fine settimana di festa. Infatti, proprio cercando tra i nostri suggerimenti, troverai l’evento giusto per te fra Udine, Gorizia e Pordenone.

Infatti, in tutto il Friuli Venezia Giulia, ci saranno tantissimi spettacoli, escursioni e fiaccolate con i quali potrete rilassarvi in questo ultimo weekend di dicembre e passare giornate divertenti con amici e familiari.

Sabato 30 dicembre

Sarà una giornata dedicata alla musica sacra e agli eventi all’aria aperta.

Per quanto riguarda le messe, i concerti, gli spettacoli e le conferenze, si inizia alle 18 a Gemona con l’esecuzione di Rei e Pastres. Una veglia occitana, a seguire alle 20.30 a Tarvisio si esibiranno gli Alpenrockers, mentre a San Daniele si terrà il concerto di Natale, a Cervignano si potrà ascoltare l’Orchestra giovanile Filarmonici Friulani e gli Harmony Gospel Singers’ a Malborghetto Valbruna, invece al Parco Internazionale Geominerario di Raibil si terrà Notturno in Miniera.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, per tutto il giorno si terrà Natale a Tolmezzo e il Sentiero delle Tradizioni a Tarvisio.

Infine, continuano per tutto il fine settimana le mostre: Vita e civiltà contadina friulana, Trasformazioni 1856-2022. Luoghi e persone nella fotografia artistica e Zimoun.

Domenica 31 dicembre

L’ultimo dell’anno sarà una giornata dedicata alle fiaccolate e ai concerti.

Per quanto riguarda le messe, i concerti, gli spettacoli e le conferenze, alle 18 a Udine inizierà a suonare la Strauss Festival Orchester Wien e a Sella Nevea comincerà la fiaccolata, un’ora dopo si terrà quella di Ravascletto, poco dopo alle 19.30 sfileranno invece le torce di Sappada. A seguire dalle 20.30 inizierà a Cividale Capodanno in piazza, mentre i festeggiamenti di Tarvisio inizieranno un’ora dopo, alle 22 a Grado si terrà invece il Concerto di San Silvestro e inizierà lo show di Capodanno a Tolmezzo, sempre alla stessa ora inizierà a Forni di Sopra lo show Aspettando Capodanno.

Lunedì 1 gennaio

Il primo giorno dell’anno sarà una giornata di divertimento e spiritualità in tutto il Friuli.

Per quanto riguarda le messe, i concerti, gli spettacoli e le conferenze, a San Vito al Tagliamento si terrà il bellissimo concerto del Revelation Gospel Project, dalle 16.30 a Forni di Sopra si potranno ascoltare I Bandandanti, invece alle 18 inizierà a Tarvisio la fiaccolata.

Invece, nell’ambito delle commemorazioni, sagre e dei festival, a mezzanotte e mezza a Grado si terranno i fuochi d’artificio.

Invece, in merito alle escursioni, si inizia alle 9 a Forgaria del Friuli con la passeggiata Saluto del nuovo anno dal Cuar, a seguire dalle 10.30 si terrà a Berne la passeggiata Capodanno sul sentiero degli Angeli.

