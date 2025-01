Mercoledì amaro per il Tolmezzo, beffato al 94′ dal San Luigi

Si interrompe al 94′ la striscia di sette risultati utili del Tolmezzo Carnia che si deve chinare all’ultimo minuto al San Luigi, dopo una partita giocata alla grande, con un livello agonistico elevato, per tutto l’arco della gara.

Nel turno infrasettimanale, recupero della prima giornata di ritorno, non disputata il 5 gennaio scorso, i carnici sono scesi in campo determinati e puntuali, in ogni reparto. Dopo i primi venti minuti in cui entrambi i portieri sono rimasti inoperosi, il primo tentativo a rete è proprio del Tolmezzo che spingendo sulla fascia destra con Leschiutta (ancora una grande partita per lui), manda in gol Garbero ma un contatto tra Nagostinis e un difensore triestino porta il direttore di gara ad annullare la rete e concedere la punizione agli ospiti. Sul fronte opposto reclama un penalty il San Luigi per un contatto in area dubbio. Al 38′ si infiamma il match con Cristofoli che si oppone al calcio di punizione di Tonini, quindi ancora l’estremo difensore rossoazzurro che dice no alla conclusione di Zetto. Prima dello scadere c’è Motta che chiama in causa De Mattia.

Nel secondo tempo Serini non rischia Rovere, già ammonito, e manda in campo Persello, quindi dentro anche Micelli e Fabris. Il San Luigi torna a farsi pericoloso al 10′ con Osmani che anticipa Cristofoli in uscita ma manda sul fondo. Al 30′ è ancora Garbero a inquadrare lo specchio, De Mattia è attento. Al 39′ Toso vede il portiere ospite fuori dai pali e prova ancora uno dei suoi pezzi forti, già messo in atto a Fiume Veneto: parabola dai quaranta metri che sta per infilarsi sotto l’incrocio ma l’estremo difensore dei verdi riesce a deviarlo in extremis, con l’aiuto della traversa.

Quando ormai il pareggio stava per concretizzarsi, ecco la beffa per il Tolmezzo Carnia: fallo non fischiato a Motta a centrocampo, contropiede degli avversari che arrivano davanti a Cristofoli, Grujic servito in area ci prova una prima volta, Cristofoli respinge, ma il pallone rimane lì e il numero 16 trova di controbalzo il gol vittoria. Il Tolmezzo rimane a quota 31 punti, al sesto posto, assieme ad un gruppone di sette squadre. Domenica si ritorna in trasferta, sul campo della Juventina

Il tabellino: Tolmezzo – San Luigi 0-1

GOL: ST 49′ Grujic



A.S.D. Tolmezzo Carnia: Cristofoli, Nait, Faleschin G., Rigo, Rovere, Faleschin D., Leschutta, Toso, Nagostinis, Motta, Garbero.

Riserve: Beltrame, Persello, Lirussi, Fabris, Micelli, Coradazzi, Solari, Sabidussi, Madi.

Allenatore: Mauro Serini.



A.S.D. San Luigi Calcio: De Mattia, Linussi, Falletti, Villanovich, Zetto, Giovannini, Marzi, Tonini, Osmani, Cofone, Oleo.

Riserve: Bole, Visentin, Brunner, Pescatori, Grujic, Zecchini, Di Lenardo, Vagelli, De Panfilis.

Allenatore: Massimiliano Pocecco.



Arbitro: Messina di Castellammare di Stabia. (Assistenti Visentini e Nigris)



Note: Ammoniti Rovere, Linussi.