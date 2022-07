Nicolò e Mattia, dal Friuli alla tournée negli Stati Uniti con la Juventus

I due giocatori in tour con i bianconeri.

C’è anche un po’ di Friuli Venezia Giulia tra i giocatori della Juventus in tournée negli Stati Uniti. I giovani Nicolò Cudrig e Mattia Compagnon fanno parte del gruppo dei convocati da Massimiliano Allegri per il tour bianconero che è iniziato ieri e si svolgerà fino al 30 luglio.

Attaccante classe 2002, Nicolò Cudrig è nativo di Cividale e nella sua carriera vanta già 32 presenze nel campionato di serie C con la formazione under 23 della Juventus e 2 gol. Dopo gli inizi nel settore giovanile dell’Udinese, Nicolò ha fatto esperienza all’estero prima in Belgio con il Cercle Brugge e poi in Francia con il Monaco per poi fare ritorno in Italia trasferendosi la scorsa estate alla Juventus.

Mattia Compagnon è un attaccante esterno classe 2001. Nativo di Ziracco è cresciuto nei settori giovanili di Aurora Buonacquisto e Moimacco prima, e dell’Udinese poi. Successivamente dopo una prima esperienza in serie C con la maglia del Potenza in cui ha realizzato 1 gol in 13 presenze è passato alla Juventus under 23 con cui ha segnato 11 gol in 42 presenze.

I due giovani friulani avranno l’occasione quindi di allenarsi a fianco ai campioni della prima squadra e magari farsi notare conquistando l’occasione di giocare nelle amichevoli che i bianconeri hanno in programma in questi giorni. La prima si disputerà stanotte quando in Italia saranno le 5 di sabato contro il Deportivo Guadalajara a Las Vegas. Seguiranno poi le amichevoli con il Barcellona a Dallas e con il Real Madrid a Los Angeles.