Il Tolmezzo Carnia lotta fino all’ultimo, ma passa LME

Campionato di Eccellenza, il risultato della partita Tolmezzo Carnia – Lme.

Il Tolmezzo Carnia cade di misura al “Fratelli Ermano” contro l’LME Lavarian Mortean Esperia, formazione costruita per i piani alti della classifica. Finisce 1-0 per gli ospiti, che trovano il gol decisivo in avvio e poi difendono con ordine fino al triplice fischio.

L’episodio che indirizza la gara arriva all’8’ del primo tempo. Su una punizione laterale battuta da La Scala, il pallone spiove sul secondo palo dove Tuniz trova la deviazione vincente alle spalle di Cristofoli. Un gol che pesa, perché consente alla squadra di Barbieri di gestire la partita con il risultato dalla propria parte.

Eppure l’approccio del Tolmezzo non era stato timido. Al 4’ Cucchiaro prova la conclusione dalla distanza: una deviazione costringe Peressini a smanacciare in corner. Poi, però, l’LME alza il ritmo e mette in mostra qualità e profondità di organico. Le proiezioni offensive degli ospiti per altre due volte vedono Costa andare in gol ma le marcature vengono annullate per posizione di fuorigioco.

Il Tolmezzo, che perde capitan Fabris per infortunio, non si disunisce. Al 22’ Motta si gira in area e calcia, ma la traiettoria si impenna e termina in corner. Nel finale di tempo è ancora l’LME a sfiorare il raddoppio: la staffilata di Foschiani viene alzata oltre la traversa con la punta delle dita da un attento Cristofoli.

La ripresa si apre con gli ospiti che cercano di chiudere la contesa. Un tiro sibila vicino al palo, poi i rossoazzurri rialzano la testa. La squadra di Radina cresce in determinazione e presenza territoriale, gestisce meglio il possesso e costruisce trame ordinate, ma trova davanti a sé una difesa esperta e compatta.

L’occasione più nitida per il pareggio arriva al 20’ del secondo tempo: Sabidussi orchestra una transizione offensiva ben manovrata e serve un pallone invitante per Motta, che stacca di testa da buona posizione senza però inquadrare lo specchio della porta. È l’episodio che avrebbe potuto cambiare il volto della gara.

Nel finale il Tolmezzo prova a gettare il cuore oltre l’ostacolo, spingendo con generosità alla ricerca del pari. L’LME, però, amministra con lucidità gli ultimi venticinque minuti e non concede spazi decisivi negli ultimi venti metri. Il successo permette all’LME di restare a due punti dalla capolista, in attesa dello scontro diretto con il Pordenone.

Il Tolmezzo Carnia, invece, rimane al nono posto, ma con la consapevolezza di aver saputo tenere testa a una delle squadre più attrezzate del campionato. Da sottolineare anche una nota positiva in casa carnica: l’esordio in prima squadra del classe 2006 Filippo Timeus, altro giovane che si affaccia nel gruppo dei “grandi”, segnale concreto della fiducia nel lavoro portato avanti sul vivaio.

Prossimo appuntamento per il Tolmezzo la trasferta di Muggia, con l’obiettivo di trasformare la prestazione in punti e dare continuità alla crescita mostrata anche contro un’avversaria di alto livello.

TOLMEZZO CARNIA – LME 0-1

Gol: 8’ Tuniz

TOLMEZZO CARNIA: Cristofoli, Cucchiaro, Faleschini G., Fabris (12’ Sabidussi), Faleschini D., Persello, Buzzi, De Blasi (80’ Timeus), Sicco (57’ Nagostinis), Motta, Solari (69’ Leschiutta). All. Vincenzo Radina.

LME: Peressini, Bonilla, Foschiani, Capellari, Tuniz, Tosolini, De Anna, Zanolla, La Scala (79’ Borsetta), Costa (63’ Bolgan), Lirussi (63’ Ruffo). All. Andrea Barbieri.

ARBITRO: Daniele Gippetto di Reggio Emilia (Polo Grillo-Cargnelli).

NOTE – Ammoniti Buzzi, Solari, Foschiani.