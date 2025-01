La CDA Talmassons FVG cerca la riscossa contro Vallefoglia

La CDA Talmassons FVG cerca la riscossa in campionato dopo la sconfitta casalinga contro Bergamo. Le Pink Panthers saranno ospiti nella serata di sabato della Megabox Ond. Vallefoglia, che arriverà al match contro la formazione friulana dopo aver perso nell’ultimo turno sul campo di Busto Arsizio.

Nella gara di andata, lo scontro tra le due compagini terminò con il risultato di 3-1 in favore della squadra marchigiana, che rimontò un set di svantaggio conquistando poi l’intera posta in palio. Grande ex della partita sarà Maja Storck, opposto della CDA Talmassons FVG arrivata in Friuli dopo aver vestito per i primi mesi della stagione proprio la maglia di Vallefoglia. Appuntamento dunque a sabato sera, con il fischio d’inizio del match previsto per le ore 20.30. La partita sarà visibile in diretta su Rai Sport e in diretta streaming sulla piattaforma di Volleyball World TV.

Un impegno, quello di sabato, che dovrà rappresentare per la squadra friulana un punto di svolta e di ripartenza, come testimoniato dalle parole di coach Leonardo Barbieri, che ha parlato così ai microfoni della società: “Stiamo lavorando con grande intensità perché ne abbiamo assolutamente bisogno e fisicamente stiamo bene. Vallefoglia è una squadra di difficile lettura in quanto ha due palleggiatrici intercambiabili, con caratteristiche diverse perciò abbiamo dovuto preparare una sorta di “doppia partita” e questo non è stato semplice. Trovare le loro variabili sarà difficile, inoltre con il rientro di Lee hanno ritrovato ulteriore spinta offensiva. Dovremo essere molto attenti nella correlazione muro difesa. All’andata avevamo giocato una buona gara ma non abbiamo preso punti ma ora siamo cresciuti e anche In trasferta riusciamo a dire la nostra”.

Lasciarsi alle spalle la sfida contro Bergamo, per ripartire con il piede giusto: è questo l’obiettivo del gruppo, come raccontato da Nicole Piomboni: “La partita di domani sarà molto importante per noi perchè arriviamo da un periodo non molto positivo, soprattutto nell’ultima gara giocata in casa. Questa partita dovrà essere un momento di riscatto per noi, perchè dovremo entrare in campo con la consapevolezza di cambiare qualcosa. Sappiamo che da questo momento ogni punto sarà oro per noi perciò entreremo in campo con tanta voglia di dimostrare di avere le capacità di giocarcela con tutti. Dovremo però mettere in campo uno spirito diverso da quello delle ultime uscite“.

La 17° giornata di campionato di Serie A1 Tigotà:

Megabox Ond. Vallefoglia – CDA Talmassons FVG

Numia Vero Volley Milano – Honda Olivero Cuneo

Volley Bergamo – Prosecco Doc Imoco Conegliano

SMI Roma Volley – Igor Gorgonzola Novara

Wash4Green Pinerolo – Il Bisonte Firenze

Reale Mutua Fenera Chieri – Bartoccini MC Restauri Perugia

Savino del Bene Scandicci – Eurotek Uyba Busto Arsizio