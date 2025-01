Un giovane tunisino di 20 anni è caduto dal tetto Centro per i Rimpatri (CPR) di Gradisca d’Isonzo durante un tentativo di fuga, riportando gravi fratture agli arti inferiori. Attualmente è ricoverato presso l’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, ma non è in pericolo di vita. E’ successo nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 gennaio.

L’allarme è stato lanciato poco dopo la mezzanotte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell’ordine. In un primo momento, le condizioni del ragazzo sono apparse critiche, facendo temere una possibile lesione spinale. Fortunatamente, gli accertamenti medici hanno escluso questa ipotesi, pur confermando diverse fratture.