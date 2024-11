Vittoria in trasferta per il Rugby Udine contro il Belluno

La Rugby Udine conquista un’importante vittoria in trasferta, superando il Rugby Belluno con un punteggio di 22-31. Una partita solida, quella della squadra friulana, che ha saputo imporre il proprio ritmo e capitalizzare le opportunità.

Da sottolineare la brillante prestazione del prima-linea Morosanu che, firmando anche due mete, ha confermato di essere un pilastro importante per il pacchetto di mischia. Positivo inoltre il rientro in campo del tre-quarti Picilli, che torna in squadra dopo un lungo anno di stop dovuto ad infortunio.

Il capitano De Fazio ha espresso soddisfazione per la vittoria, sottolineando i progressi fatti dalla squadra: “Sono soddisfatto. Imparando dagli errori di domenica scorsa, siamo riusciti a essere più concreti e sicuri. Abbiamo impostato un buon ritmo e questo ci ha permesso di esprimere il nostro gioco al meglio.”

Questa vittoria rappresenta un passo avanti importante per la Rugby Udine nel campionato di Serie B, che al momento occupa il terzo posto della classifica.

Prossimo appuntamento in casa del CUS Padova, domenica 17 novembre alle 14:30.