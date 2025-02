La CDA Talmassons FVG affronta Perugia per onorare il finale di stagione ma esce sconfitta per 3-0 dal PalaBarton. Coach Barbieri sceglie lo starting six composto da Eze al palleggio, Storck opposto, Strantzali e Pamio schiacciatrici, Kocic e Gannar centrali con Ferrara libero.

Primo set con la CDA che parte forte, primo break targato Strantzali, 1-3. Perugia ricuce subito lo strappo e si riporta in parità. Squadre che si affrontano con scambi punto a punto fino all’8-10 targato Storck, con Perugia che si affida poi a Nemeth per la nuova parità. Muro di Bartolini per il +2 in favore delle padrone di casa, 17-15. Ace di Ricci, poi tre punti consecutivi della formazione friulana, 18 pari. Break di tre punti consecutivi per Perugia, che con Nemeth trova l’allungo decisivo e le formazione di coach Giovi chiude sul 25-21.

Errore di Ungureanu ed ace di Pamio ad aprire il secondo set, 0-2. Ancora Pamio a chiudere un scambio lunghissimo, 2-6 in favore della CDA in avvio di parziale. Storck mette giù il punto numero 10 per Talmassons. Ace Strantzali per il 10-15, con le friulane che continuano a spingere. Perugia accorcia e ritorna a contatto sul 15-17 grazie ad un muro di Gryka. Le padrone della squadra di casa raggiungono la parità a quota 18 e poi completano la rimonta salendo sul 22-20. Cekulaev in fast mette poi il sigillo sul secondo set, 25-21.

Doppio punto Perugia per aprire il terzo set. Muro a uno di Nemeth che firma il 4-0 iniziale. Piomboni trova il primo cambio palla del parziale. Ungureanu con un pallonetto consolida il +4, 9-5 Perugia. Gryka in fast, massimo vantaggio per la formazione di coach Giovi, 16-9. Diverse rotazione per entrambe le squadre, con la CDA Talmassons che inserisce anche Bucciarelli, Feruglio e Gazzola. Cinque punti consecutivi per la CDA Talmassons che prova a non darsi per vinta, 18-15. Perugia però si riprende e si riporta a distanza di sicurezza sul 23-18. A chiudere il match ci pensa Rastelli, che sigla il punto del 25-18 e del 3-0 finale.

Al termine dell’incontro, coach Leonardo Barbieri ha parlato così: “Potevamo portare a casa qualcosa in più, soprattutto nel secondo set eravamo avanti di cinque punti, ma abbiamo avuto una tensione eccessiva addosso e questo ha permesso alle avversarie di recuperare. Stiamo dando minutaggio alle nostre giovani che stanno facendo esperienza per il loro futuro. Gannar è 2004, Feruglio è ancora più giovane, era giusto dargli l’occasione che meritavano per il lavoro fatto tutto l’anno. Ora a Busto Arsizio avremo l’ultima gara della stagione, dovremo ritrovare le energie ed evitare i cali che abbiamo avuto questa sera. La A1 è un campionato bellissimo, noi ci siamo arrivati e ce l’abbiamo messa tutta e abbiamo fatto la nostra parte. Il desiderio di fare questo campionato lo hanno tutti, perciò speriamo di tornarci. Dobbiamo lavorare e lavorare”.

Ampie rotazioni quelle effettuate dal coach della formazione friulana. In campo si è vista anche Rebecca Feruglio, che nel post partita ha parlato così: “Sono molto contenta di aver avuto la possibilità di entrare. Ho cercato di dare il massimo, non era una gara facile ma abbiamo comunque lottato, sono contenta. La Serie A1 è il campionato più bello del mondo, entrare in questi palazzetti è sempre un’emozione grandissima. Lotteremo per tornare al più presto nella massima serie”.



La CDA Talmassons FVG chiuderà sabato 1 Marzo la sua stagione in Serie A1, affrontando in trasferta l’Uyba Busto Arsizio.

Bartoccini MC Restauri Perugia 3-0 CDA Talmassons FVG (25-21 / 25-21 / 25-18)

Bartoccini MC Restauri Perugia: Gryka 9, Gardini 3, Nemeth 19, Cekulaev 7, Anchante, Bartolini 1, Recchia, Bartolini, Ricci 3, Pecorari 1, Sirressi, Traballi 4, Rastelli 2, Ungureanu 3



CDA Talmassons FVG: Pamio 7, Gazzola, Feruglio, Kocic 10, Ferrara, Piomboni 2, Gannar 6, Eze 2, Strantzali 11, Botezat, Bucciarelli 2, Storck 10



Arbitri: Giardini – Caretti

MVP: Nemeth