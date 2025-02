Continua l’ondata di attacchi informatici contro siti italiani da parte del gruppo di hacker filorussi NoName057. Per l’undicesimo giorno consecutivo, il collettivo ha lanciato una nuova campagna di attacchi DDoS (Distributed Denial of Service), colpendo portali della Pubblica amministrazione e dell’informazione.

Tra i target odierni figurano i siti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Lombardia, oltre ai portali ufficiali di diverse città, tra cui Brescia, Prato, Parma, Perugia e Rimini. Nel mirino degli hacker sono finiti anche il sito dell’Ordine dei Giornalisti, quello dell’Associazione Nazionale Magistrati e la Direzione Investigativa Antimafia. Tuttavia, questi ultimi due portali risultano al momento correttamente raggiungibili, segno che le misure di difesa potrebbero aver mitigato l’attacco.

Callari: “Situazione monitorata, nessun furto di dati”.

“È in corso in queste ore un attacco hacker da parte di pirati informatici verosimilmente filo-russi. Al momento non si segnalano disservizi importanti. La situazione viene costantemente monitorata dalla Regione con Insiel. Si tratta di un attacco mirato a creare disservizi e non a sottrarre dati sensibili“.

Lo fa sapere questa mattina l’assessore ai Servizi informativi del Friuli Venezia Giulia, Sebastiano Callari, con l’Amministratore unico di Insiel spa, Diego Antonini che riferisce come “i nostri tecnici stanno lavorando con la massima urgenza per identificare e contenere la minaccia. Al momento, non ci sono evidenze di accessi non autorizzati ai dati sensibili dei nostri utenti”.