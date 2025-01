La CDA Talmassons trionfa contro Pinerolo.

La CDA Talmassons FVG sfata il tabù Latisana, trionfando contro Pinerolo per 3-0 e conquistando tre punti di importanza capitale per rilanciarsi nella corsa alla salvezza. Coach Barbieri sceglie lo starting six composto da Eze al palleggio, Storck opposta, Pamio e Strantzali schiacciatrici, Kocic e Botezat centrali con Ferrara libero.

Primo set che vede la CDA Talmassons FVG partire con una marcia in più, sfruttando la spinta del pubblico che ancora una volta risponde presente. Subito un break importante, con le friulane che grazie alle proprie attaccanti si portano addirittura sul 20-10. Le ospiti tentano una reazione ma il primo parziale è un monologo friulano che si chiude sul 25-13.

Secondo set molto più combattuto con le due compagini che si affrontano punto su punto. Smarzek sale in cattedra e guida l’attacco piemontese, ma Eze giostra al meglio la regia smarcando le proprie attaccanti. Break CDA per il 20-17 ma la squadra di coach Marchiaro non molla e ancora Smarzek salva la situazione annullando due set point. 24 pari e si va ai vantaggi, con una lotta al cardiopalma che termina con il muro di Strantzali per il 29-27.

Nel terzo set Talmassons riprende da dove aveva iniziato, buon parziale di 8-3 grazie al muro granitico di Botezat. Pinerolo si riporta però a meno due, mettendo a dura prova la retroguardia delle Pink Panthers. Questa volta però le ragazze di coach Barbieri non mollano il colpo, tornando a +4 e mantenendo il vantaggio fino al 20-16. Storck si prende la scena nel finale di set, mettendo a segno due punti fondamentali, per portare la CDA a match point, con la squadra che vince per 25-21 e conquista set e match.

Una vittoria fondamentale.

Grande soddisfazione al termine dell’incontro per una vittoria fondamentale, come raccontato dall’MVP dell’incontro, Olga Strantzali: “Sono molto felice, erano 4/5 mesi che aspettavamo questa vittoria. Fino ad ora non siamo state fortunate, ma oggi è stato il nostro giorno: stiamo giocando sempre meglio e stiamo lavorando giorno dopo giorno. Dobbiamo continuare a lottare, siamo contente di questi tre punti ma dovremo migliorare sotto tutti gli aspetti tutti i giorni. La salvezza è possibile”.

Prima vittoria tra le mura di casa.

La CDA Talmassons si sblocca tra le mura di casa, uno step che mancava e che ora può segnare la carica decisiva, come testimoniato da coach Leonardo Barbieri: Innanzitutto ringraziamo il pubblico perché non è la prima volta che ci aiuta in questo modo. Il pubblico è acceso, quindi un grazie a loro. Sono tre punti molto importanti per noi, contro una squadra non facile da leggere: l’obiettivo era quello di staccare la palla da rete perché loro giocano a una velocità impressionante e l’abbiamo fatto bene. La combinazione muro-difesa ci ha permesso di avere continuità in questo fondamentale. Non sarà semplice rosicchiare qualche punto alle big, perché queste squadre stanno raggiungendo la forma: bisogna provarci e avere la giusta mentalità, essendo spregiudicati. Prendere punti da queste partite sarebbe importante, ma viviamola con la giusta serenità. Sappiamo che il rush finale con gli scontri finali saranno decisivi per la classifica”

Le friulane accorciano sulla zona salvezza, in attesa dei risultati di domani. La certezza però è che la CDA Talmassons FVG è ancora viva.

Il tabellino.

CDA Talmassons FVG – Wash4Green Pinerolo 3-0 (25-13, 29-27, 25-21)

ARBITRI: Brunelli Michele – Zavater Marco



CDA Talmassons FVG: Pamio 13, Gazzola, Feruglio, Kocic 8, Ferrara, Piomboni, Gannar, Eze 4, Strantzali 18, Botezat 9, Bucciarelli, Storck 10.



Wash4Green Pinerolo: Sorokaite 15, Cosi 1, Cambi, Sylves 5, Bussoli, D’Odorico 5, Moro, Bracchi, Olinga Andela, Rubright, Smarzek 19, Akrari 3, Perinelli, Moreno Reyes 2, Avenia



MVP: OLGA STRANTZALI