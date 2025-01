Lancia un sampietrino contro il vetro, paura sull’autobus di Udine

Attimi di paura ieri sull’autobus della linea 10 di Arriva Udine.

Un pomeriggio di tensione e paura si è consumato il 25 gennaio a bordo di un autobus della linea 10 di Arriva Udine. In zona San Domenico, un giovane, secondo le testimonianze di origine straniera, ha scagliato un sampietrino contro il vetro del mezzo, mandando in frantumi una porta centrale e terrorizzando i presenti.

E’ accaduto poco prima delle 16 e 30 quando l’autobus stava per raggiungere la fermata, Lì c’era un gruppo di ragazzi in attesa, e uno di loro ha chiesto all’autista di fermarsi, con un sampietrino in mano. Temendo per sé e per i passeggeri a bordo, il conducente ha scelto di non proseguire. Il giovane ha quindi lanciato il sampietrino contro il vetro dell’autobus.

Il fragore del vetro e il panico a bordo

L’impatto ha scosso i passeggeri, che hanno vissuto momenti di e paura. Il conducente, ha subito informato l’azienda dell’accaduto e deciso di interrompere il servizio. L’autobus ha proseguito qualche chilometro, poi i passeggeri sono stati fatti scendere.

Il veicolo, visibilmente danneggiato, è stato successivamente recuperato e portato in deposito, mentre un mezzo sostitutivo ha permesso all’autista di rientrare. Scosso dall’accaduto, il conducente ha preferito terminare il turno anticipatamente.