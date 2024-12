La Coppa del Mondo Under 20 di scherma sbarca in Friuli

La 19esima edizione della Coppa del Mondo Under 20 di scherma.

La Coppa del Mondo Under 20 di scherma si avvicina al traguardo dei 20 anni di permanenza in Friuli Venezia Giulia, confermando il suo impegno per la sostenibilità. Per il terzo anno consecutivo, il Quartiere Fieristico Udinese a Martignacco ospiterà la tappa italiana del circuito mondiale dedicato ai campioni del futuro. In programma dal 4 al 6 gennaio, l’evento accoglierà anche una novità: una prova del Circuito Europeo Under 23 di sciabola. Il Comitato Organizzatore, guidato da Paolo Menis, prosegue il percorso di sostenibilità ambientale intrapreso nel 2024, quando la competizione è diventata il primo evento carbon neutral nel mondo della scherma.

L’edizione 2025.

Questa 19ª edizione della Coppa del Mondo Under 20 celebra un ritorno alle origini: nel 2005, all’allora Villaggio Ge.Tur. di Lignano Sabbiadoro si tenne la prima edizione con una gara di spada femminile. Dopo anni di competizioni che hanno visto protagoniste tutte e sei le discipline della scherma, con edizioni da oltre 800 atleti e più di 60 Paesi rappresentati, la Federazione Internazionale di Scherma ha frazionato gli eventi della stagione 2024/2025, redistribuendoli su tutto il territorio mondiale e assegnando a Udine la spada femminile, esattamente come accadde la prima volta.

Sabato 4 gennaio si terrà la competizione individuale, mentre domenica 5 gennaio sarà dedicata alla gara a squadre. Sono già numerose le adesioni da tutti i continenti, con atlete provenienti da Cina, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Sud America, Africa ed Europa. Nella scorsa stagione ad Udine nella spada l’Italia conquistò la medaglia d’argento a squadre, sconfitta in finale per una sola stoccata dall’Ucraina, mentre la prova individuale vide il successo dell’ungherese Reka Salamon sulla cinese Chen Chen. L’entry list completa della gara sarà disponibile nei giorni precedenti l’evento, ma è già ufficiale il quartetto azzurro per la prova a squadre che sarà composto dalla ariccina Giulia Paulis, dalla vercellese Eleonora Orso, dalla spezzina Benedetta Madrignani e dalla trevigiana Allegra Cristofoletto.

La grande novità di questa edizione è il debutto della prova di sciabola (femminile e maschile) del Circuito Europeo Under 23. Domenica 5 gennaio si terranno le gare individuali, mentre lunedì 6 gennaio sarà la volta delle competizioni a squadre. La particolarità di questo circuito è l’apertura anche ai senior, quindi agli over 23, che garantisce un livello tecnico molto elevato.

Sostenibilità

Come nel 2024, anche quest’anno saranno attuate diverse iniziative concrete per ridurre l’impatto ambientale della manifestazione, grazie alla collaborazione di partner strategici. La gestione della raccolta differenziata dei rifiuti sarà affidata ad A&T 2000, che garantirà punti di raccolta controllati per carta, plastica, vetro e umido. CAFC SPA – Acque del Friuli distribuirà borracce in alluminio come gadget per atleti e accompagnatori, con la possibilità di riempirle presso le case dell’acqua posizionate nell’area della Fiera, contribuendo così ad eliminare l’uso di bottiglie di plastica. Arriva Udine, azienda di trasporto pubblico locale, metterà a disposizione una linea speciale di autobus a metano per garantire gli spostamenti tra il centro urbano e l’impianto sportivo. Anche gli ospiti più importanti dell’evento potranno muoversi in maniera sostenibile, grazie all’auto elettrica fornita da Autotorino. Infine, il Consorzio di Bonifica Ledra-Tagliamento, attraverso una centralina idroelettrica, fornirà energia verde per alimentare le apparecchiature di gara e ricaricare i dispositivi elettronici di atleti e accompagnatori.