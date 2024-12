L’incidente sulla statale 22 in direzione all’altezza dell’ospedale Cattinara.

Incidente questo pomeriggio intorno alle 13.45 sulla Strada Statale 22, in direzione Trieste, dove un camion carico di bestiame si è ribaltato all’altezza dell’ospedale Cattinara.

A seguito del ribaltamento del camion alcuni capi di bestiame trasportati sono morti nell’impatto, mentre altri sono rimasti feriti. Una parte degli animali, sopravvissuta al sinistro, è riuscita a fuggire dal veicolo, vagando in modo incontrollato lungo il tratto stradale. Questa situazione ha reso necessario l’immediato intervento per evitare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.

I Vigili del Fuoco del Comando di Trieste stanno operando con due squadre, da Opicina e dalla Centrale, un’autogru ed il funzionario di guardia. Le operazioni si stanno concentrando sia sulla messa in sicurezza dell’area che sul recupero degli animali.