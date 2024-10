La CDA Volley Talmassons pronta per la sfida contro la Imoco Conegliano.

Domenica 13 Ottobre 2024 sarà una data storica per la CDA Volley Talmassons FVG: Le friulane infatti vivranno il proprio debutto casalingo in Serie A1 e Io faranno contro la formazione più blasonata della categoria, la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Appuntamento fissato per le ore 17.00 di Domenica 13 Ottobre. Il Palazzetto dello Sport di Latisana sarà sold out e si appresta a vivere la prima storica giornata in Friuli della grande pallavolo di Serie A1.

Si tratterà della prima sfida in assoluto tra le due formazioni, in una sorta di derby del Triveneto. Le Pink Panthers si troveranno di fronte la squadra che ha scritto la storia recente del campionato italiano e che ha iniziato con una vittoria per 3-0 contro Busto Arsizio nello scorso weekend. AI contrario, la compagine friulana ha cominciato il suo percorso in Serie A1 con una sconfitta contro Roma, rientrando dalla capitale però con buone indicazioni da sviluppare per il proseguo del campionato.

Le parole di coach Barbieri.

A presentare la sfida ai microfoni della società è stato coach Leonardo Barbieri, che ha parlato così a pochi giorni dallo storico debutto casalingo in Serie A1: ”Siamo molto cariche, sentiamo questa grande responsabilità di rappresentare il Friuli e questa terra che gioca la prima partita in casa della sua storia in Serie A1. Avremo il Palazzetto sold out e tutto questo ci inorgoglisce. Sappiamo che giocare contro Conegliano, che è tra le più forti del mondo, comporta delle difficoltà perché conosciamo il Ioro valore e abbiamo molto rispetto. Sarà non dura ma durissima ma dobbiamo provarci prendendo tanti rischi, a cominciare dal fondamentale della battuta per mettere in difficoltà la Ioro prima fase di cambio palla. Ci stiamo preparando per questo avendo studiato al meglio la partita. Onoreremo al meglio il match provando a portare il massimo a casa per il proseguo del nostro cammino“.

Alexandra Botezat, l’ex della partita.

Ex della partita sarà Alexandra Botezat, che ha vestito la maglia deII’Imoco Conegliano nella stagione 2019- 2020. La nuova centrale delle Pink Panthers ha presentato così la sfida: “Sappiamo che il palazzzetto sarà sold out e non vediamo l’ora di giocare davanti al nostro pubblico, spero saranno molto calorosi Sarà anche la prima partita casalinga in A1 della CDA quindi sarà sicuramente una giornata molto particolare e molto bella. Conegliano non ha bisogno di presentazioni. Sappiamo che sarà una gara difficile e tosta, ma l’unico modo di affrontare queste squadre qui sarà provare a giocarsela senza paura, mettendo in campo tutto ciò che si ha. Nel momento in cui cadrà la palla dovremo subito focalizzarci suII’azione successiva e di conseguenza sarà importante rimanere lucide e aggressive sin dalla prima azione. Siamo tornate da Roma con un po’ di rammarico per la partita ma siamo consapevoli che ogni giorno stiamo lavorando al meglio delle nostre potenzialità, per mettere sempre un mattoncino in più al nostro percorso. Credo che siamo sulla strada giusta per raggiungere quello che è il nostro obiettivo“.