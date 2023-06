Federico Buffa arriva a Forni di Sopra con la sua Italia Mundial

L’impresa di Enzo Bearzot, Dino Zoff, Paolo Rossi e Marco Tardelli raccontata da uno dei più apprezzati storyteller italiani, Federico Buffa. Italia Mundial è il titolo dello spettacolo che andrà in scena sabato 10 giugno alle 20.45 a Forni di Sopra per la stagione teatrale promossa dal Comune e dal Circuito ERT. Sul palco della Ciasa dai Fornés salirà anche Alessandro Nidi per accompagnare al pianoforte i racconti di Federico Buffa.

La vittoria ai Mondiali del 1982.

L’Italia che vinse i Mondiali di calcio del 1982 è forse quella che è rimasta maggiormente nel cuore degli italiani. Un Mondiale nato sotto una cattiva stella, dopo lo scandalo del calcio scommesse, con una squadra e un CT fortemente criticati. In Spagna accadde, però, una magia sportiva. A distanza di 40 anni nei ricordi di tutti restano le reti di ‘Pablito’, Paolo Rossi, il “goooooool” urlato da Marco Tardelli, le parate di Dino Zoff, la pipa di Enzo Bearzot, la notte magica del Bernabeu, le braccia al cielo del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, la partita a carte nell’aereo che riporta gli Azzurri in Italia con la Coppa del Mondo. Tutte queste istantanee rivivranno a Forni di Sopra grazie all’inconfondibile voce di Federico Buffa. Protagonisti dello spettacolo saranno anche, e soprattutto, gli aneddoti e le “storie parallele” che rendono unici i suoi monologhi.

Chi è Federico Buffa.

Giornalista, telecronista e commentatore sportivo, Federico Buffa ha curato e condotto alcune trasmissioni antologiche (Federico Buffa racconta, Storie Mondiali) sempre a tema sportivo nelle quali ha dimostrato – secondo il critico Aldo Grasso – di “essere narratore straordinario, capace di fare vera cultura”, in possesso di uno stile avvolgente ed evocativo. Ha portato in teatro, tra gli altri, gli spettacoli Le Olimpiadi del ’36; L’Odissea di Kubrick, un viaggio nel mondo del film 2001: Odissea nello spazio e del suo creatore Stanley Kubrick; Due pugni guantati di nero, dedicato alla storia di Tommie Smith e John Carlos alle Olimpiadi di Città del Messico del 1968; Amici fragili, la storia di un incontro tra Gigi Riva e Fabrizio De André.

La stagione teatrale a Forni di Sopra.

La stagione di Forni di Sopra proseguirà sabato 24 giugno con lo show di Paolo Rossi, Scorrettissimo me, e si concluderà venerdì 7 luglio con la commedia più celebre di Francis Veber, La cena dei cretini, con Nino Formicola e Max Pisu.

La prevendita dei biglietti di Italia Mundial si terrà in Comune a Forni di Sopra mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 e sabato in Teatro dalle ore 20.00. Informazioni contattando il Comune di Forni di Sopra (0433 88056 / 0433 88427 | amministrativo@comune.fornidisopra.ud.it) e al sito www.ertfvg.it.