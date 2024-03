La Jolly Handball non si fa mancare niente questo weekend. In campo scendono proprio tutte le categorie, dall’Under 13 alla Senior che comincia questo sabato alle 19 la fase dei play out.

La società di Campoformido ha ottenuto alla fine della scorsa stagione per la prima volta nella propria storia la promozione in Serie A Bronze. Nel campionato i giovani giocatori della Jolly si sono trovati di fronte ad avversari di maggiore esperienza e prestanza fisica. Le partite, soprattutto le trasferte, sono state faticose e hanno messo duramente alla prova la squadra che ha vinto nella fase regolare una sola partita. Adesso però la Jolly ha l’opportunità di guadagnarsi la salvezza e la dirigenza ha fiducia che questo risultato sia raggiungibile. Sette partite di sola andata e il tabellone azzerato: si comincia questo sabato in casa contro il Torri alle ore 19.00. Le prossime partite in casa saranno il 13 e il 20 aprile.

La Senior non è però l’unica a giocare una partita importante sul campo di Campoformido. Anche gli Under 17, dopo la vittoria di settimana scorsa proprio contro il Torri (28-32), continuano la loro rincorsa alle finali nazionali incontrando questa volta il Cellini Padova (domenica 24 ore 15.30). Prima di loro ci sarà il triangolare degli Under 13 contro San Vito Marano (10.00) e Camisano (13.00), mentre gli Under 15 sabato saranno in trasferta a Paese.