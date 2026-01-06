L’ASD Juvenilia Bagnaria Arsa ha salutato un 2025 ricco di risultati positivi, con una partecipazione sempre più ampia e una presenza attiva nel panorama sportivo del territorio. Numeri in crescita, entusiasmo in campo e tante iniziative dedicate ai più giovani confermano la bontà del percorso intrapreso negli ultimi anni.

Dalle giovanili alla prima squadra.

Il rafforzamento dei settori giovanili ha rappresentato una delle principali linee guida della stagione: sempre più ragazzi e ragazze hanno scelto il rugby come sport formativo, trovando nella Juvenilia un ambiente accogliente e stimolante, capace di accompagnarli nello sviluppo tecnico e umano. La collaborazione con le famiglie, con le scuole e con le realtà vicine ha dato nuovo impulso al movimento.

A rendere il 2025 un anno storico è stato però anche l’esordio assoluto della Prima Squadra, realtà neo-costituita che ha mosso i suoi primi passi nei campionati ufficiali UISP, portando la maglia della Juvenilia a confrontarsi con le realtà della regione e non solo.

Un anno speciale per la Juvenilia Bagnaria Arsa.

“Per noi questo è stato un anno speciale – dichiara il vice presidente della Juvenilia, Francesco Cirinà – La società continua a crescere non solo nei numeri, ma soprattutto nella sua identità e nella capacità di progettare. Il nostro ringraziamento va a tutte le famiglie, agli allenatori, ai dirigenti e ai volontari che contribuiscono ogni giorno alla vita del club. Il 2026 sarà un anno importante, da affrontare con la stessa energia e passione che ci hanno portato fin qui”.

Grande soddisfazione anche dal presidente della società, Ernesto Barbuti, che esprime tutto l’orgoglio per quanto costruito: “Vedere la nostra Prima Squadra scendere in campo per la prima volta è stata un’emozione unica. È il segno tangibile di un percorso serio, condiviso e duraturo. Siamo solo all’inizio, ma abbiamo gettato basi forti: siamo orgogliosi di tutti, dai più piccoli fino ai nostri seniores che hanno aperto un nuovo capitolo della storia della Juvenilia. Il 2026 sarà un anno di ulteriore crescita e di nuovi obiettivi”.

I progetti per il 2026.

L’ASD Juvenilia Bagnaria Arsa guarda al nuovo anno con entusiasmo: il club è pronto a inaugurare ulteriori attività, intensificare la proposta sportiva e dare continuità a un progetto di sviluppo che coinvolge l’intera comunità. La società rinnova l’invito a partecipare e a sostenere il movimento rugbistico locale: “le porte della Juvenilia sono aperte a chiunque voglia provare un’esperienza sportiva sana, inclusiva e ricca di valori“.