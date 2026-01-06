La scuola di Lauco si racconta: porte aperte per Infanzia e Primaria

Lunedì 12 gennaio 2026 il Comune di Lauco invita famiglie e cittadini a partecipare all’iniziativa “Scuola Aperta”, un pomeriggio dedicato alla scoperta della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria del paese. L’appuntamento si terrà presso il Plesso scolastico di Lauco, in via Capoluogo 104, con orari differenziati: dalle 16.10 alle 17.10 per la Scuola dell’Infanzia e dalle 17.00 alle 18.00 per la Scuola Primaria.

La scuola statale di Lauco fa parte dell’Istituto Comprensivo Val Tagliamento ed è inserita a pieno titolo nel sistema scolastico pubblico italiano. Nel corso del 2025 ha accolto 13 alunni della Primaria e 9 dell’Infanzia, confermandosi una realtà di dimensioni contenute ma fortemente radicata nel territorio e attenta alla qualità dell’offerta educativa.

Anche nel 2025 il Comune ha garantito alle famiglie l’accesso a tutti i principali servizi scolastici: dal trasporto gratuito con scuolabus, assicurato grazie alla collaborazione dei volontari per la vigilanza, al servizio mensa, fino ad altre opportunità che verranno illustrate nel dettaglio durante la giornata di “Scuola Aperta”. Un impegno concreto che testimonia la vicinanza dell’amministrazione alle esigenze delle famiglie.

Tra i punti di forza del plesso scolastico spicca il potenziamento dell’insegnamento della seconda lingua, progetto avviato già due anni fa e destinato a proseguire per tutto il 2026, con particolare attenzione al tedesco. Una scelta che rappresenta un vero fiore all’occhiello per Lauco, legata anche ai rapporti storici e culturali con le aree germanofone e al gemellaggio con Rosegg, simbolo di un’apertura internazionale che coinvolge scuola e comunità.

Non mancano inoltre progetti educativi che integrano arte, natura e creatività, pensati per accompagnare i bambini in un percorso di crescita continuo dall’infanzia alla primaria, garantendo pari opportunità educative e uno sviluppo armonico delle loro potenzialità.

Durante l’iniziativa “Scuola Aperta” sarà possibile conoscere da vicino gli ambienti scolastici, le attività didattiche, il personale docente e le proposte extrascolastiche, sostenute dal Comune e da enti e associazioni del territorio. L’invito è rivolto non solo ai cittadini di Lauco, ma anche alle famiglie dei Comuni limitrofi, interessate a scoprire una scuola che, pur nelle sue piccole dimensioni, punta su flessibilità, attenzione al benessere degli alunni e qualità educativa.