Lorenzo Lucca lascia l’Udinese: ufficiale il trasferimento al Napoli

E’ ufficiale: Lorenzo Lucca al Napoli.

Lorenzo Lucca passa ufficialmente dall’Udinese al Napoli: a comunicarlo è la stessa società bianconera in una nota ufficiale. L’attaccante classe 2000 si trasferisce al club partenopeo con la formula del prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni, per un’operazione complessiva da circa 35 milioni di euro: 9 milioni per il prestito oneroso e altri 26 per il riscatto.

Lucca saluta così la maglia bianconera dopo due stagioni intense, nelle quali ha collezionato 75 presenze e messo a segno 23 gol, diventando un punto di riferimento del reparto offensivo friulano. Un rendimento in costante crescita che non è passato inosservato alla dirigenza partenopea, decisa a puntare forte sul centravanti piemontese.

Il giocatore ha già firmato un contratto quinquennale, con opzione per un ulteriore anno, legandosi al club azzurro fino al 2030. “A Lorenzo il ringraziamento per l’attaccamento e la professionalità sempre dimostrati e i migliori auguri per il prosieguo della sua carriera”, ha commentato nella nota l’Udinese.