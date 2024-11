Luca Iogna Prat domina a Legnano e si candida per gli Europei e Mondiali Under 17

Luca Iogna Prat, giovane talento della scherma friulana, ha vinto ieri la prima prova nazionale di qualificazione ai Campionati Italiani Cadetti di spada. L’atleta sedicenne del Club Scherma Lame Friulane di San Daniele del Friuli ha dominato una competizione di altissimo livello, che ha visto la partecipazione di ben 290 atleti provenienti da tutta Italia.

La gara, svoltasi a Legnano, ha messo in evidenza non solo l’ottima tecnica di Luca Iogna Prat, ma anche la sua determinazione e la capacità di gestire al meglio la pressione nei momenti decisivi, aspetti che erano mancati in qualche occasione nel recente passato. Questo successo, ottenuto vincendo tutti gli incontri del girone preliminare e gestendo con sicurezza gli assalti ad eliminazione diretta a 15 stoccate, rappresenta uno dei risultati più importanti nella storia del Club Scherma Lame Friulane e rimarca il grande lavoro svolto dall’atleta e dai suoi Maestri Flavio e Fabrizio Floreani.

“Un risultato meritato – così il Maestro Fabrizio Floreani, premiato a fine gara come tecnico del vincitore – figlio dell’impegno che Luca mette sempre in palestra e segnale di una sempre maggiore consapevolezza e maturità. Si tratta, ovviamente, di un primo passo, ora sarà necessario continuare a migliorare per confermarsi tra i primi atleti in Italia”.

Grazie a questa vittoria, Luca entra ufficialmente nella corsa per conquistare uno dei quattro ambitissimi posti per rappresentare l’Italia ai Campionati Europei e Mondiali Under 17, due appuntamenti di rilievo internazionale che si svolgeranno in primavera e che potrebbero segnare l’inizio di una carriera sportiva di alto livello.