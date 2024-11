Vittoria meritata per la Rugby Udine, che al Rugby Stadium Otello Gerli ha superato il CUS Padova con il punteggio di 30-16. Dopo un primo tempo equilibrato, i friulani hanno imposto il loro gioco e chiuso il match con decisione.

Le mete della partita portano le firme di Orioli, Occhialini, Scalettaris e del rientrante Enrico Macor. Quest’ultimo, dopo un lungo stop, è tornato in campo regalando una grande prestazione e segnando una meta che ha esaltato il pubblico di casa. Il riconoscimento di Man of the Match è andato ad Antonio Cardin, autore di un’ottima prova in campo, dimostrando grande solidità in difesa.

Con questa vittoria, la Rugby Udine conquista 5 punti e sale al secondo posto della classifica, confermando il suo ottimo momento di forma e guardando con fiducia ai prossimi impegni stagionali.

Rugby Udine 30 – CUS Padova 16

Formazione: Orioli. Not M. Scalettaris. Rigutti. Sabucco. Zorzetto. Occhialini. De Fazio. Cardin. Venuto. Macor. Burin. Morosanu. Carlevaris. Paulin



A disposizione: Carniel. Goi. Chiavarini. Bastianello. Not D. Picilli. Lanzaro