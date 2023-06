E’ stato operato nella notte uno dei due fratelli accoltellati venerdì a Lignano. Il maggiore dei due, un 29enne, era stato trasportato in elisoccorso all’ospedale di Udine a causa di ferite al torace e all’addome. Fortunatamente, grazie all’intervento tempestivo del personale medico, è stato operato d’urgenza all’intestino ed è fuori pericolo di vita. L’altro fratello di 26 anni invece era stato curato nel pronto soccorso locale per una ferita alla testa, non considerata grave.

Per l’aggressione, poche ore dopo, era stato denunciato un 28 anni residente ad Azzano Decimo, fermato dai carabinieri a Fossalta di Portogruaro mentre stava facendo ritorno a casa. Tuttavia, molti dettagli riguardanti la lite devono ancora essere chiariti.

Secondo quanto ricostruito, la lite è scoppiata intorno alle 12:30 di venerdì, tra viale Venezia e via Tolmezzo a Lignano. Sembrerebbe che i tre giovani si siano incontrati casualmente e che sia nata una discussione, forse a causa di vecchi dissapori o per qualche apprezzamento poco graditi alla fidanzata. Improvvisamente, l’aggressore ha estratto un coltello e ha attaccato i due fratelli. Dopo l’aggressione, l’accoltellatore è fuggito, ma alcuni testimoni hanno chiamato subito le forze dell’ordine.