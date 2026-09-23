Interrogazione della consigliera Simona Liguori: “All’ospedale di Udine pochi parcheggi per utenti e dipendenti”.

Quanti sono i parcheggi disponibili all’ospedale di Udine e quanti sono realmente accessibili al personale? È il tema portato all’attenzione della Giunta regionale dalla consigliera Simona Liguori, del gruppo Patto per l’Autonomia-Civica Fvg, attraverso un’interrogazione rivolta alla Giunta Fedriga.

L’obiettivo è fare chiarezza sull’attuale situazione delle aree di sosta del presidio udinese, sia dal punto di vista degli utenti sia da quello dei lavoratori. Liguori chiede di conoscere il numero complessivo dei posti auto, quelli riservati o accessibili ai dipendenti, i criteri di utilizzo delle diverse aree e le modalità di gestione e controllo degli accessi.

Nell’interrogazione viene inoltre chiesto se sia stata effettuata una valutazione del rapporto tra i posti disponibili, il numero dei dipendenti e l’afflusso quotidiano di pazienti e visitatori. “Un tema concreto sia per gli utenti, sia per i dipendenti quanto a condizioni di accessibilità al luogo di lavoro”, sottolinea Liguori, secondo cui è necessario verificare la situazione attuale e individuare eventuali margini di miglioramento.

La consigliera pone l’accento soprattutto sulle difficoltà che possono incontrare i lavoratori durante i turni: “La possibilità di raggiungere il proprio luogo di lavoro in condizioni ragionevoli, senza girare a vuoto per cercare un posto dove mettere l’auto e timbrare per iniziare il turno – conclude – è un sacrosanto diritto dei dipendenti dell’ospedale di Udine.