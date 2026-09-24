Il Friuli Venezia Giulia punta sui congressi e sul turismo congressuale per rafforzare la propria presenza sulla scena internazionale.

Il Friuli Venezia Giulia punta sul turismo congressuale per rafforzare la propria presenza sulla scena internazionale. È questo l’obiettivo di “Fvg Ambassador Program – Future Vision Generators”, l’iniziativa inaugurata a Trieste da PromoTurismoFVG, che coinvolge docenti, ricercatori, scienziati, professionisti e rappresentanti del mondo imprenditoriale e associativo.

A sottolineare l’importanza del progetto è stato l’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti, che ha evidenziato la crescita del turismo in regione e il ruolo di Trieste come principale traino, insieme alle località balneari, ai poli montani, alle città d’arte e ai siti culturali.

“Il compito più difficile adesso è quello di portare nuovi meeting a Trieste”, ha detto Roberti, sottolineando la necessità di valorizzare ulteriormente gli spazi congressuali della città. In questo quadro si inserisce anche lo stanziamento di 3,5 milioni di euro per l’ampliamento del Convention Center attraverso un partenariato pubblico-privato tra Comune e Gruppo Generali.

Il ruolo degli Ambassador.

Gli Ambassador avranno il compito di favorire l’arrivo in Friuli Venezia Giulia di nuovi congressi ed eventi, sostenendo le candidature, segnalando opportunità e promuovendo il territorio nelle proprie reti scientifiche e professionali internazionali.

Durante la serata sono stati premiati 26 Ambassador, tra cui Stefano Fantoni, Claudio Allocchio, Filippo Giorgi, Roberto Di Lenarda, Gianfranco Sinagra, Alessandro Ventura e Lawrence Banks. Il Premio speciale Fvg Ambassador Program è stato invece assegnato a Cristiana Cambissa e Rossella Spangaro di The Office, per il loro impegno nella promozione internazionale del territorio.

Secondo Roberti, attrarre un congresso significa anche creare nuove occasioni turistiche: “Molto spesso le persone conoscono la nostra città per la prima volta proprio grazie alla partecipazione a un congresso. Per poi tornarci tempo dopo per visitarla e conoscerla meglio”.