Gli azzurrini a settembre di nuovo in regione per un’amichevole

A Gradisca l’amichevole con la Slovenia.

Inizierà anche dal Friuli Venezia Giulia la nuova stagione calcistica delle nazionali giovanili azzurre. La nazionale under 15 ritornerà in regione il prossimo 15 settembre per una gara amichevole.

I giovani calciatori azzurri affronteranno nel giro di pochi giorni una doppia sfida con la Slovenia. Prima, martedì 13 settembre saranno di scena in Slovenia in una sede ancora da definire. Due giorni dopo, alle 11 affronteranno nuovamente la nazionale slovena a Gradisca d’Isonzo.

Per gli azzurrini, lo stadio Colaussi di Gradisca d’Isonzo evoca dolci ricordi, solamente quattro mesi fa, infatti, la nazionale under 15 trionfava nel torneo delle Nazioni.