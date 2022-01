I 9 atleti del Fvg alle Olimpiadi invernali di Pechino.

L’attesa è (quasi) finita. Stiamo per entrare nella settimana che porta alle Olimpiadi di Pechino. Il sipario si alzerà il 4 febbraio: si tratta della 24esima edizione dei Giochi a cinque cerchi in versione invernale, in calendario sino al 20 del prossimo mese.

In Oriente ci sarà anche una rappresentanza di atleti del Friuli Venezia Giulia. Sono 9 i nostri portacolori pronti per questa emozionante avventura, capace di far battere il cuore a ogni sportivo, con il grande sogno di una medaglia a rendere i momenti ancor più intensi.

In partenza per l’Asia ci sono Lisa Vittozzi (biathlon), Davide Graz, la figlia d’arte Martina Di Centa e Cristina Pittin (sci di fondo), il veterano Alessandro Pittin e Raffaele Buzzi (combinata) e Lara Della Mea nella specialità dello sci alpino. A questi si aggiungono i bobbisti Giada Andreutti e Mattia Variola, mentre Costantino Ughi è riserva.

L’Italia sarà rappresentata ai Giochi da 118 atleti: 46 donne e 72 uomini, che parteciperanno alle gare in 14 discipline. Tutto il Fvg è pronto a tifare per i suoi atleti, rimanendo incollata alle televisioni per seguirne le gesta. Da qui a Pechino, si snoda un grande filo di emozione.

