Nuova sconfitta interna per il Tolmezzo: i carnici cadono di fronte al Monfalcone

La partita tra il Tolmezzo e il Monfalcone.

Terza sconfitta nelle ultime quattro giornate per il Tolmezzo Carnia che al “Fratelli Ermano” cade nella partita contro l’Ufm (Unione Fincantieri Monfalcone). I ragazzi di Serini, dopo la giornata No di Fagagna, mutano molto nell’undici di partenza, a partire da Beltrame tra i pali.

Nella prima frazione di gara partono concentrati, costruendo due buone palle gol, prima con Sabidussi, poi con Micelli lanciato da Motta. Per gli ospiti un tentativo di Acampora alla mezz’ora non viene sfruttato a dovere.

Nel secondo tempo ancora Tolmezzo pericoloso con Nagostinis che reclama un calcio di rigore dopo due minuti di gioco ma il direttore di gara non è dello stesso avviso. Gli ospiti si vedono al 9’ con Battaglini che sblocca il risultato, infilandosi in area dalla sinistra e battendo il portiere di casa con una conclusione sul primo palo.

La reazione dei carnici non arriva e al 18’ c’è il raddoppio dei cantierini con Aldrigo che dagli sviluppi di un calcio di punizione, con un po’ di fortuna trova la rete. Sul finale ancora il Tolmezzo avanti a cercare di ridurre il passivo ma il risultato non cambierà più. Prossima sfida per i carnici, con l’obiettivo di invertire la rotta, sabato 15 marzo, in anticipo sul campo dell’Azzurra Premariacco.

CAMPIONATO ECCELLENZA FVG – 27^ GIORNATA

TOLMEZZO – UFM 0-2

GOL: st 9′ Battaglini, 18′ Acampora.

TOLMEZZO: Beltrame, Nait, Cuchciaro (25’st D. Faleschini), Micelli (33’st Garbero), Rovere, Persello, Solari, Fabris (25’st Rigo), Nagostinis, Motta, Sabidussi (6’st Baruzzini). All Serini

UFM: Grubizza, Marmoreo (10’st Carnese), Cesselon, Kogoi (10’st Lo Cascio), Pratolino, Battaglini (36’st Pavan), Dijust (49’st Circu), Aldrigo, Lucheo, Bertoni (40’st Goz), Acampora. All. Zanutting

ARBITRO: Simeoni di Pordenone (Moschion-Genova)

NOTE: Ammoniti Fabris, Kogoi, Marmoreo, Micelli, Rovere, Carnese, Motta.