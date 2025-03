Via al cantiere per la nuova scuola media di Aviano: ospiterà fino a 240 alunni

La nuova scuola secondaria di primo grado ad Aviano.

Sono stati ufficialmente avviati i lavori della nuova scuola secondaria di primo grado di Aviano, che sorgerà nello stesso sito dell’edificio scolastico precedente. Alla cerimonia della posa della prima pietra, era presente l’assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, insieme al sindaco Paolo Tassan Zanin e ai rappresentanti dell’impresa incaricata dei lavori.

“La costruzione di questa scuola – ha sottolineato Amirante – è un esempio virtuoso di gestione efficiente e programmazione puntuale. Dopo la demolizione dell’edificio precedente, è stata trovata una sede provvisoria per gli studenti senza creare disagi alle famiglie, rispettando i tempi e contenendo i costi”.

La nuova scuola di Aviano: come sarà.

La nuova struttura, progettata per rispondere alle esigenze non solo di Aviano ma anche dei Comuni limitrofi, potrà ospitare fino a 240 alunni. Saranno presenti dodici aule, due spazi polifunzionali, laboratori, biblioteca, palestra e locali per docenti e personale scolastico. L’investimento complessivo ammonta a 7,55 milioni di euro, con un contributo regionale di oltre 5 milioni.

I lavori, assegnati a dicembre 2024 dopo l’approvazione del progetto esecutivo a novembre, si concluderanno in 530 giorni, con la consegna dell’edificio prevista per fine agosto 2026. “La scuola sorgerà in un polo che comprende anche l’asilo nido e diverse strutture sportive e ricreative – ha aggiunto l’assessore – contribuendo a rendere il territorio più attrattivo per le famiglie e favorendo una crescita demografica equilibrata”.