Va nel panico salendo al Jôf di Montasio: soccorsa una giovane

Alle 14.30 circa la stazione di Cave del Predil è stata attivata dalla Sores assieme alla Guardia di Finanza e all’elisoccorso regionale per una chiamata arrivata al Nue112 dal Jôf di Montasio. Il chiamante rilevava come la propria figlia fosse stata colta dal panico in prossimità della cima della montagna, lungo la cresta finale, dopo aver compiuto l’ascensione attraverso il Canalone Findenegg.

L’elisoccorso regionale è intervenuto velocemente, poco prima che la cima venisse avvolta dalle nuvole, portandosi nei pressi della cima e sbarcando con un pattino a terra il tecnico di elisoccorso. Quest’ultimo si è portato dalla giovane impaurita e l’ha aiutata a salire, imbarcando anche la madre. Con una seconda rotazione sono stati prelevati anche il padre e un altro giovane che faceva parte del gruppetto. La famiglia è originaria di Cormons ma residente in Germania.