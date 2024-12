Quarta vittoria di fila per la Asem Jolly Handball

La Asem Jolly Handball vince in rimonta contro Paese.

E’ stata una sfida punto a punto quella di sabato tra la Asem Jolly e il Paese, ma sono stati i friulani ad avere la meglio negli ultimi minuti di gara. 24-23 il risultato finale con il quale la Jolly guadagna per la quarta volta di fila due punti e si mantiene tra le prime in classifica.

Una partita molto equilibrata e fisica quella dello scorso weekend con due squadre preparate che portano in campo un bel gioco. Nel primo tempo sembra spuntarla il Paese che riesce a portarsi in vantaggio di due gol prima dell’intervallo. Le squadre vanno negli spogliatoi sull’11-13, ma il secondo tempo è ancora lungo. Nella ripresa le due formazioni si rincorrono e superano a vicenda lasciando il pubblico con il fiato sospeso. Fondamentale nella fase cruciale della gara la prestazione del portiere Plazzotta che neutralizza due rigori dando il via alla rimonta finale. La Jolly, infatti, va a segno con le ali: prima Tudini dall’ala sinistra poi Serci, che dall’ala destra segna il gol della vittoria.

La Jolly dunque vince una partita per niente scontata e si afferma come una delle squadre più temibili della Serie B dell’area veneto-friulana. La squadra tornerà sul campo di casa per l’ultima partita casalinga dell’anno questa domenica 15 dicembre alle ore 18 contro la Balladoro Povegliano. Il Povegliano ha vinto una sola partita fino ad ora e si trova sul fondo della classifica.

Le giovanili.

Anche per le squadre giovanili con mancheranno gli appuntamenti questo fine settimana. I primi saranno gli Under 18 Sacer Group Jolly che giocheranno in casa questo venerdì alle ore 17.00 contro Ponte di Piave. Seguiranno gli Under 16 che sabato partiranno per Padova dove incontreranno il Cellini, mentre gli Under 14 si preparano per la trasferta di domenica a Belluno. Nell’ultima giornata dei rispettivi campionati gli Under 14 hanno battuto per 24-13 il Trieste, mentre gli Under 16 Banca di Udine Jolly sono stati sconfitti ad Oderzo per 37-32.