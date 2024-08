Importante bottino a Rieti per il sodalizio udinese, che porta a casa un oro, un argento e due bronzi, oltre a sei piazzamenti

Spedizione vincente per l’Atletica Malignani Libertas Udine ai nazionali juniores e promesse di Rieti. Su 22 atleti partecipanti sono arrivate quattro medaglie: un oro, un argento e due bronzi, oltre a sei piazzamenti tra i primi otto delle singole gare interessate e cinque personal best.

Un bottino di tutto riguardo che ha consolidato il ruolo di leadership in Friuli per la società guidata dal presidente Dante Savorgnan, anche in viste delle prossime rassegne, anche internazionali, che vedranno partecipare anche alcune punte di diamante friulane.

Oro per Giada Cabai e argento per Giovanni Stilli

A cominciare da Giada Cabai che a Rieti ha conquistato l’oro con la misura di 14.78. Un dominio mai messo in discussione fin dal primo lancio. Per Giada (nella foto con il direttore tecnico Andrea Alterio e i compagni Nonino e Vattolo, ndr) l’ennesimo titolo nazionale, in questo caso junior, e la certezza di prendere parte ai mondiali di categoria di Lima a fine agosto.

Argento, invece, per il ritrovato Giovanni Silli, classe 2002, già campione italiano nel 2018 e ora argento promesse nei 3000 siepi con un miglioramento del proprio personale di 10″.

Ennesima conferma per il decathleta campione italiano in carica U23 Alberto Nonino, medaglia di bronzo con 4.80. L’udinese è sempre più vicino alla soglia dei 5 metri.

Una bella sorpresa invece per Beatrice Vattolo, che ha indossato la prima medaglia – di bronzo – nei 400 ostacoli. La quattrocentista ha sfiorato il minimo per i mondiali di Lima per 27″.

Diversi anche i piazzamenti friulani

Ottimi anche i piazzamenti nel martello di Alessandro Feruglio, per poco ai piedi del podio e Davide Vattolo sesto. Ottavo posto anche per Filippo Rizzi nei 110 ostacoli junior, per Elisa Picco nel peso junior e per le due staffette 4×100 maschile junior e 4×400 maschile promesse.

Nuovi record personali per Giulio Zavaresco (110hs promesse), Margherita Petrussa (100-200 juniores), Marco Stallone (110hs juniores), Luigi Valle (disco juniores) e Giorgia Marcato (100hs promesse).