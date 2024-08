Entrano nel vivo le selezioni regionali valide per Miss Italia

Nel mese di agosto, ben otto saranno gli appuntamenti in Friuli Venezia Giulia validi per l’85esima edizione di Miss Italia: due selezioni e sei finali regionali. Venerdì 2 e venerdì 9 agosto, alle 21, in diretta dagli studi di Telefriuli, due selezioni con l’elezione di Miss in Onda che darà l’opportunità alle vincitrici di essere ammesse alle finali regionali (per iscriversi contattare l’agenzia “modashow.it” esclusivista regionale, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it).

Il calendario delle finali regionali

Martedì 6 agosto alle 21, nella suggestiva piazzetta dell’Imbarcadero ad Aprilia Marittima in occasione de Le Notti del Vino si eleggerà Miss Cinema Friuli Venezia Giulia; anche quest’anno, il titolo di Miss Sport Givova Friuli Venezia Giulia sarà poi assegnato nel Chiosco dell’Azienda Vitivinicola Isola Augusta a Palazzolo dello Stella, sabato 10 alle 18.30.

Lunedì 12 agosto (ore 18) nella Terrazza dell’Hotel Riviera Resort a Lignano Sabbiadoro con lo scenario offerto dalla spiaggia e dal mare che farà da sfondo si assegnerà il titolo di Miss Framesi Friuli Venezia Giulia. Giovedì 15, in piazza San Giorgio a Claut alle 21 i riflettori si accenderanno sulle candidate al titolo regionale di Miss Miluna Friuli Venezia Giulia mentre, Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia si eleggerà, venerdì 16 agosto alle 21 in diretta su Telefriuli.

La finalissima a Lignano, prima delle prefinali nazionali

La finalissima di Miss Friuli Venezia Giulia è in programma, venerdì 23 agosto, alle 21, al Centro Congressi Kursaal Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro.

Gli appuntamenti saranno presentati da Michele Cupitò e la regia sarà curata da Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it”. Le prefinali nazionali di Miss Italia si terranno nel Resort De Angelis, villaggio di vacanze di Numana nella riviera del Conero dal 4 al 7 settembre.

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia” oppure sul sito ufficiale www.missitalia.it