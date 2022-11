Troppe scommesse sulla vittoria del Torviscosa: l’ombra di irregolarità

Flusso anomalo di scommesse sulla vittoria del Torviscosa.

Un anomalo aumento delle scommessa getta il sospetto di presunte irregolarità nella partita vinta dal Torviscosa contro l’Union Clodiense Calcio.

Il match di Serie D tra il Torviscosa, fanalino di coda, e l’Union Clodiense è finito 3 a 0 ma il sospetto è nato proprio per un flusso di scommesse per la vittoria dell’ultima in classifica. La quota per la vittoria del Torviscosa, che tra l’altro giocava fuori casa, era arrivata a 3,75 quando solitamente in una partita simile viene pagata circa 7 volte la scommessa.

Ad alimentare ancora di più i sospetti ci sarebbe un’aggressione subita dal capitano della Clodiense e da un dirigente da parte di due tifosi entrati negli spogliatoi.

Solo voci infondate e insinuazione ha precisato l’Union Clodiense. “La società lo staff e la squadra si dissociano da qualsiasi insinuazione relativa alle scommesse, essendo completamente infondata e montata al solo scopo di danneggiare l’immagine di questa società che da sempre è corretta e leale – si legge nel comunicato della società che ha annunciato il silenzio stampa – . Pertanto comunichiamo che qualunque affermazione calunniosa nei confronti della società, dello staff e dei giocatori sarà perseguita ai sensi di legge. La squadra si sta concentrando e impegnando al fine di raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati”.