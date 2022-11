Incidente sul lavoro a Udine.

Incidente sul lavoro questo pomeriggio a Udine dove un operaio è caduto da un ponteggio in via Brigata Re, vicino all’ex caserma Osoppo.

Un volo di circa 2 metri per l’uomo che è stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118. Dai primi accertamenti le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, oltre all’ambulanza, anche gli agenti della polizia di stato per gli accertamenti.